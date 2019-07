Precio del metro cuadrado en Chinchero ya llega hasta los US$ 300

En la localidad de Chinchero , provincia de Urubamba, Cusco , los precios de los terrenos muestran una tendencia alcista por efecto de la futura construcción del aeropuerto internacional. El aumento se da tanto en los terrenos ubicados en la zona urbana con títulos de propiedad actualizados como en el área rural.

Funcionarios del municipio de Chinchero revelaron a Gestión que el metro cuadrado de un terreno urbano en promedio se puede hallar entre los US$ 100 a US$ 300; mientras que en áreas agrícolas se ofertan entre US$ 30 a US$ 50 por metro cuadrado.

Pero también en las zonas urbanas se prevé que conformen avancen las obras y según la ubicación de los terrenos, las cotizaciones puedan alcanzar hasta US$ 3,000 por metro cuadrado.

En el caso del área rural, no es posible que comunidades campesinas puedan vender sus tierras de manera individual. En ese sentido, en el municipio revelan que ya tres comunidades cambiaron su categoría para constituirse como una asociación agropecuaria, lo que les permitió independizar la propiedad de las tierras y realizar la venta de manera individual. Tales son los casos de las asociaciones de Piuray, Ocutuan y Corimarca.

“En la zona rural, hay tres ex comunidades que ya cuentan con títulos de propiedad, y que venden el metro cuadrado entre US$ 30 a us$ 50”, indican funcionarios de Desarrollo Urbano del municipio.

Plan de desarrollo urbanoAsimismo, los representantes de la municipalidad distrital señalan que está en marcha la aprobación de un plan de desarrollo urbano (PDU) focalizado en áreas aledañas al proyecto del aeropuerto internacional. Este plan contempla aspectos relacionados con el uso del suelo y zonificaciones urbanas.

El primer documento fue elaborado por el Ministerio de Vivienda y Construcción y remitido a mediados de octubre del 2018 a la Municipalidad Provincial de Urubamba.

Sin embargo, enfrenta algunas observaciones debido a que el plan no fue socializado a las comunidades de la zona de influencia del futuro aeropuerto, como es el caso de la comunidad de Yanacocha, que hizo reclamos al respecto.

En la municipalidad se señala que han empezado las coordinaciones en Lima entre los ministerios de Transportes y Comunicaciones y de Vivienda y Construcción.

Valor de las viviendas

Actualmente, el valor de las viviendas en Chinchero se cotiza en relación a los avances que puedan haber en las obras del futuro aeropuerto. En el municipio consideran que, en el caso de las áreas agrícolas, el valor del metro cuadrado oscila entre US$ 20 a US$ 100 según la ubicación. “Es factible que el precio se haya incrementado a la fecha”, añaden.

Perfil y tendencias

Para el gerente general de la consultora inmobiliaria Layseca Asociados, Gino Layseca, ya se viene dando un incremento en el precio de los terrenos debido al proyecto aeroportuario. “En Chinchero debe haber terrenos rústicos con extensión de hasta 5 mil metros cuadrados, con un precio que va entre US$ 30 y US$ 40 el metro cuadrado, hace diez años estaba entre US$ 5 y US$ 10”, agregó.

Es claro que se ha generado una plusvalía en la zona, y las perspectivas han cambiado. “En el Valle Sagrado, hace 10 años se compraba el metro cuadrado entre US$ 8 y US$ 10. Ahora se compra entre US$ 200 y US$ 250 el metro cuadrado producto del desarrollo turístico. Los valores no son estáticos se incrementan de manera exponencial”, sostuvo.

otrosí digo Construcción. El futuro aeropuerto de Chinchero está a 50 minutos de la ciudad de Cusco y a 45 minutos de Urubamba.

Al momento de su lanzamiento, el costo total estaba previsto inicialmente en US$ 665 millones.

Se contempla iniciar la licitación del terminal aéreo en mayo del próximo año. En octubre está prevista la suscripción del contrato de asistencia técnica para la ejecución de la obra con la firma Korea Airports Corp (KAC).

Se está evaluando que el plan de desarrollo urbano considere que la zonificación en Chinchero sea de uso residencial de densidad media.

La mejora en la valorización de terrenos ha generado una reducción en la migración de pobladores en Chinchero.

“La Contraloría acompañará todo el proceso. No es una obligación legal, pero lo estamos haciendo. Si hay ajustes, nos dirá”, dijo la ministra María Jara.

ocupará 94 hectáreas Características del proyecto

El futuro aeropuerto de Chinchero estará a un kilómetro de distancia del centro urbano de Chinchero y el terreno donde se construirá se encuentra en la jurisdicción de dos distritos, que son Chinchero y Huayllabamba.

Desde que se está trabajando el movimiento de tierras para el aeropuerto, los precios de los terrenos se elevaron, porque antes el valor era insignificante. En un lapso de 10 años se tienen las cotizaciones más elevadas.

La zona donde se prevé la construcción del aeropuerto se encuentra a 29 kilómetros al noroeste de la ciudad de Cusco e incluirá un terminal de pasajeros.

Asimismo, comprenderá una torre de control, pista y calles de rodaje, una plataforma de estacionamiento de aeronaves, un espacio de aviación general y hangares de mantenimiento. La extensión del aeropuerto se estima en 94.22 hectáreas.