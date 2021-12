Si bien a mediados del año, los precios internacionales estaban virando hacia una disminución -respecto al mes previo-, esto ya se revirtió, por ejemplo, en el caso del trigo. La cotización internacional de este alimento en diciembre (al día 21) se ubicó en US$ 374 por tonelada, según data del Banco Central de Reserva (BCR). De cerrar el mes en este nivel, se registraría el mayor valor en el 2021, y se superaría -incluso- lo registrado en años anteriores (ver gráfico).

Y este precio podría mantenerse al alza. De hecho, Scotiabank informó a inicios de este mes que el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) actualizó sus perspectivas para el mercado de granos con las cifras de oferta y demanda mundial (WASDE) de agosto. En esa información se habla de perspectivas de menor producción del trigo por malas cosechas.

El pan

¿Cómo podría afectar a los negocios locales? Pío Pantoja, presidente de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (Aspan Perú), recordó que a mediados del año, cuando el precio internacional del trigo (principal insumo importado para la elaboración de pan) ya registraba meses en alza -sumado al mayor tipo de cambio-, al menos un 30% de las panaderías en el país subieron sus precios por el incremento de su costo de producir. Sin embargo, el 70% restante optó -lamentó Pantoja- por reducir el peso del pan para enfrentar la situación (Gestión 15.09.2021).

Ahora, con la nueva alza de la cotización -y un tipo de cambio que aún bordea los S/ 4.00- Pantoja comentó que ya no es posible reducir una vez más el peso porque se debe priorizar también la calidad.

Frente a ello, el 70% de panaderías que inicialmente no optó por elevar sus precios, podría evaluar subirlos. “Para el 30%, ellos -creo- tienen “colchón” porque ya subieron (el precio) anteriormente, pero los demás se podrían ver obligados a cerrar (locales) o a aumentar sus precios”, remarcó.

El representante del gremio agregó que según data del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el precio del pan ha subido 18% este año -hasta la fecha. Ahora, solo restaría revisar el resultado de diciembre (que se conocerá al cierre de este mes).

De acuerdo a información de Aspan, en el país se registraban -antes de la pandemia- unas 16,600 panaderías a nivel nacional; pero ahora son 16,200.

Otros problemas

Los panaderos no solo están enfrentando el aumento de los precios internacionales del trigo, así como el mayor tipo de cambio (Pantoja indicó que en muchos casos no se han podido cambiar los contratos de alquiler de los locales de dólares a soles), sino que hay una demanda por maestros panaderos insatisfecha.

El gremio comentó que con el golpe de la pandemia, así como otros factores, mucha mano de obra de las panaderías decidió regresas a sus ciudades de origen, por lo que está siendo difícil encontrar trabajadores para esta actividad que cubran los puestos.

“Hay bastante demanda de maestros panaderos, de mano de obra dentro de las panaderías. No está siendo fácil de conseguirla. Vamos a los lugares donde proveen personal y no llegan interesados, no vienen. No es como el año pasado. No hay personal”, resaltó.

A pesar de todo lo mencionado, Pantoja subrayó que van a seguir aumentando la calidad de sus panes y productos en general.

Cotización del maíz llegó a US$ 226 por tonelada

El precio internacional del maíz alcanzó un pico en mayo (US$ 269 por tonelada), pero en los siguientes meses comenzó a disminuir -respecto al mes previo- hasta llegar a US$ 199 por tonelada. Sin embargo, en noviembre se revirtió esta tendencia y en diciembre (al día 21) ya se ubica en US$ 226 por toneada.

Esto, sumado a la mayor demanda por las fiestas de fin de año y una producción que recién está recuperándose (Gestión 23.12.2021), ha empujado al precio minorista del pollo al alza. En lo que va de este mes, en Lima el kilogramo del ave costó -en promedio- S/ 10.24, superando lo registrado los meses previos, según la información del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Hacia adelante, el ministerio ya había comentado que se esperaba una disminución en el precio por la mayor demanda por otra especie (pescado) y una mayor producción.

Las claves

Panetones. Aspan comentó que han tenido un resultado positivo en la venta de los panetones de panadería, en parte, por la variedad que presentaron como productos de kiwicha, quinua, sin azúcar, sin gluten.

Evento mundial. Aspan recordó que Perú participará en mundial de pan en Múnich, en 2023.