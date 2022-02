Los precios del petróleo subieron este lunes por el pulso entre Rusia y Occidente en torno a Ucrania, sumándose a la preocupación por el suministro que ha mantenido los valores cerca de los US$ 100 por barril.

Los futuros del crudo Brent ganaron US$ 1.85 o un 1.98%, a US$ 95.39 el barril. Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) ganaban más de US$ 2 a US$ 93.37 el barril.

Las fuerzas rusas mataron el lunes a un grupo de cinco saboteadores que penetraron en la frontera suroeste del país desde Ucrania, dijeron militares locales a agencias de noticias, una acusación que Ucrania calificó de noticia falsa.

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo el lunes que el presidente estadounidense, Joe Biden, y el presidente ruso, Vladimir Putin, habían acordado en principio una cumbre sobre Ucrania, pero el Kremlin dijo que no había planes inmediatos.

Los mercados estadounidenses estuvieron cerrados el lunes por la festividad del Día del Presidente.

“Los precios del petróleo vuelven a marchar al alza, a medida que se desvanece el optimismo de una reunión entre Biden y Putin, mientras la OPEP+ sigue luchando por alcanzar sus cuotas, que han creado en gran medida el grave déficit energético mundial”, dijo Pratibha Thaker, de Economist Intelligence Unit.

Los ministros de los países árabes productores de petróleo dijeron el domingo que la OPEP+ debería atenerse a su acuerdo actual de añadir 400,000 barriles diarios de producción de petróleo cada mes, rechazando los llamados a bombear más crudo para aliviar la presión sobre los precios.

Las alzas se han visto limitadas por la posibilidad de que más de un millón de barriles al día de crudo iraní vuelvan al mercado.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Saeed Khatibzadeh, afirmó el lunes que se habían realizado “avances significativos” en las conversaciones para reactivar el acuerdo nuclear de 2015, después de que un alto funcionario de la UE dijo el viernes que un pacto estaba “muy, muy cerca”.

“Si hay una invasión rusa (de Ucrania), como han advertido Estados Unidos y Reino Unido en los últimos días, los futuros del Brent podrían subir por encima de los US$ 100, incluso si se alcanza un acuerdo con Irán”, dijo en una nota el analista de Commonwealth Bank Vivek Dhar.

