Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había señalado que se impondría un arancel de 10% sobre importaciones de bienes chinos valorados en US$ 300,000 millones a partir de setiembre, recientemente declaró que se aplazaría dicha medida hasta diciembre para algunas partidas.

Asimismo, Estados Unidos y China intentan retomar –una vez más– las negociaciones comerciales. Ante estas idas y venida del contexto internacional, que se suman a los ajustes a la baja de las proyecciones de crecimiento de la economía mundial, existe impacto en el precio de los metales.

Según Marco Alemán, analista senior de inversiones de Kallpa SAB, el precio del cobre cerraría el año US$ 2.70 por libra, en promedio. (por debajo de los US$ 2.95 del 2018). “Ese número es bastante bajo, de hecho esperábamos para este año un resultado de US$ 3.00”, anotó.

En la misma línea, Francisco Grippa, economista jefe para Perú del BBVA Research, señaló que en julio esperaban que el cobre alcanzara los US$ 2.80 por libra. Sin embargo, dada la incertidumbre, estarían revisando este estimado a la baja.

Para Kallpa, un factor que podría impactar positivamente es que la Reserva Federal (FED) reduzca nuevamente su tasa de interés, pero lo más importante será que se den avances concretos en las negociaciones entre Estados Unidos y China.

Contrariamente, el contexto incierto ocasionaría que el precio del oro llegue, en promedio, a los US$ 1,400 por onza, por encima de los US$ 1,270 por onza alcanzados en el 2018, estimó Kallpa. Alemán recordó que esto responde a que –ante la incertidumbre– los inversionistas migran a instrumentos más seguros y activos de refugio (como el oro).

En Corto