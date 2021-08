Los precios internacionales todavía se mantienen elevados y el tipo de cambio cerró ayer en S/ 4.08, lo que continuaría empujando los precios de varios productos de la canasta básica al alza. Si bien el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, sostuvo que esto es coyuntural y de corto plazo, aún en agosto tendría impacto.

Por ejemplo, en lo que va de este mes el precio del aceite -un producto que tiene componente importado: aceite crudo de soya- sigue incrementándose. En el mercado de productores de Santa Anita subió hasta S/ 120 la caja de 12 botellas, superando ligeramente el promedio de los últimos siete días, según data del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

En línea con lo mencionado, en un mes el precio minorista promedio del aceite (botella de 1 litro) en Lima pasó de S/ 10.18 (el 9 de julio) a S/ 11.67 (el 9 de agosto) (ver gráfico), es decir, un incremento de 14.6% (casi S/ 1.50 más). De hecho, en la lista de productos -en minorista- que monitorea el Midagri, este es el que registró una mayor alza en su precio.

Cabe mencionar que el aceite crudo de soya costaba US$ 977 por tonelada en enero. Posteriormente, se incrementó hasta llegar a US$ 1,674 en junio; y en julio -aunque se mantuvo elevado, empezó a reducirse- alcanzó los US$ 1,598. Ahora, en los primeros tres días de agosto, se ubicó en US$1,569, según el BCR.

Otros productos

El pollo es otro producto con componente importado (se usa maíz amarillo duro para la crianza). En los últimos siete días (al 10 de agosto), el precio del pollo en los centros de distribución de Lima Metropolitana se ubicó en S/ 6.55 por kilogramo, superando ligeramente el promedio de julio (S/ 6.43 por kilo).

En los mercados minoristas, el precio promedio del ave eviscerada se mantiene por encima de S/ 9.00 (si bien logró reducirse antes de 28 de julio, nuevamente subió); en algunos mercados de la capital se acerca o supera los S/ 10.00 por kilogramo.

En el caso de los fideos -que tienen como insumo para su elaboración el trigo- se registró un precio mayorista similar al promedio de los últimos siete días. Diez paquetes de un kilogramo cuestan hasta S/ 41.58, y en los últimos siete días llegó hasta S/ 41.44.

Inflación

La inflación está de vuelta y con ella la pérdida de poder adquisitivo, principalmente para los niveles socioeconómicos más bajos. Los precios aumentaron de 3.3% en junio a 3.8% en julio, y superaría el 4% en agosto (acumulado 12 meses), considerando la información disponible, con lo cual se encontraría por tercer mes consecutivo por encima del rango meta (entre 1% y 3%), estimó Scotiabank. Además, la última vez que se superó el 4% fue en marzo del 2016 (4.30%).

Este ritmo supera la proyección de 3% que el BCR tiene para fin de año. El presidente del BCR señaló que estas presiones son temporales, de manera similar a lo que está sucediendo en otros países, y debería normalizarse en los próximos meses.

“El aumento de la inflación viene reflejando presiones en los costos más que una mejora en la demanda. Estos factores incluyen el aumento de las materias primas (como el trigo, la soya, el maíz) y el petróleo, que por su naturaleza deberían ser transitorios, que vienen persistiendo más de lo esperado. Este impacto se amplifica por la subida del tipo de cambio, encareciendo aún más los costos de insumos importados”, dice el banco.

OTROSÍ DIGO

Subyacente. La inflación por demanda, medida por el comportamiento de la inflación subyacente, muestra un leve aumento, pasando de 1.9% en junio a 2.1% en julio. “No vemos presiones importantes en la demanda que justifiquen una tendencia alcista, pero es probable que de persistir la inflación por costos, en alguna medida contamine los precios de bienes y servicios más asociados a la demanda”, dice Scotiabank.