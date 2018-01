Portabilidad numérica: usuarios con deudas podrían migrar sin impedimento a otro operador

Hoy en día los operadores móviles que ceden una línea (portabilidad) tienen la facultad de solicitar con "efecto obligatorio" al operador receptor la suspensión del servicio por deudas pendientes del los clientes.

Por ello, el Osiptel propone que si el abonado (cliente) se da de baja de un operador dejando deudas no tenga impedimento para tener el alta con otro operador. De esta forma, no se afectará la portabilidad numérica como herramienta de competencia y no habrá un tratamiento diferenciado de abonados con deudas.

"Ahora hay un tratamiento diferenciado por deudas entre los abonados que se debe corregir. A un abonado que contrata el servicio sin portabilidad (una nueva línea) y que tiene deuda con un operador no le suspenden el servicio; mientras que un abonado que hace lo mismo llevándose el número sí se le afecta con la suspensión del servicio", señaló Tatiana Piccini Antón, subgerente de Gestión y Normatividad de la Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia del Osiptel.

"De todas las líneas postpago dadas de baja entre julio 2014 a diciembre 2016, que son 11.5 millones, el 14% fueron dadas de baja por portabilidad", agregó.

Según el Osiptel, se debe eliminar el articulo 13 del reglamento actual de portabilidad para que el cliente que se da de baja, dejando deudas, no tenga impedimento para tener el alta con otro operador..

Durante la audiencia pública sobre las propuestas para la modificación del reglamento de Portabilidad Numérica, la funcionaria resaltó que de ese 14% solo el 2% pidió la suspensión del servicio por deuda. "La empresa que más ha hecho uso de este mecanismo ha sido Movistar, Claro, Bitel. Mientras que Entel no ha hecho uso de este mecanismo", detalló.

Ante los cuestionamiento de los operadores Claro y Movistar, por un posible incremento en la morosidad, el regulador señaló que no debería ser tema de preocupación pues éstos ya cuentan con mecanismos de cobranza.

"Esto es solo una suspensión temporal, no garantiza el pago de la deuda. Las empresas pueden reportar a las centrales de riesgo, que ellas mismas aseguran que tienen un mayor impacto en la clasificación crediticia del abonado", indicó.

Errores en la información

¿Por qué el Osiptel propone que se elimine los procedimientos por deuda del abonado con el operador cedente para realizar la portabilidad?. Según información oficial, la iniciativa surge porque se registran errores en los montos de deuda o inexistencia de deuda, así como lugares de pago no habilitados, información de pagos y/o reclamos desactualizada o el abonado no sabe que tiene una deuda pendiente con su operador.

"No se debe usar la portabilidad como herramienta del cobro para el cedente. En otros países el cedente le pide al operador receptor la suspensión del servicio por la deuda. La propuesta es eliminar el procedimiento de suspensión porque no vamos a afectar a los abonados por errores en la información de la deuda", comentó Piccini Antón.