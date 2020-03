A raíz del Estado de Emergencia, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) dio un nuevo cronograma para las personas naturales y las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), para garantizar el cumplimiento de la declaración jurada mensual de febrero y el pago de Impuesto a la Renta (IR). Sin embargo, dicha medida no es aplicada para los principales contribuyentes, las grandes empresas. La razón principal sería por la representación que tienen en la recaudación fiscal. “Representa el 70% de la recaudación fiscal", comentó Jorge Picó -socio de Picón & Asociados- en diálogo con Gestión.pe. Ello supone, sin embargo, consecuencias a largo plazo.

La prórroga para el cumplimiento de obligaciones tributarias está dirigida a contribuyentes (empresas y personas naturales) que en el 2019 tuvieron ingresos netos menores a S/ 9.66 millones. También, se extiende el plazo máximo de atraso de los libros y registros vinculados a asuntos tributarios, incluyendo los registros de compras y ventas, según Tax Services de EY Perú.

Pero para aquellos que facturen más, la realidad es otra. “El único argumento para no dar una prórroga a los principales contribuyentes es no afectar la recaudación [fiscal] de manera significativa. Pero va a traer consecuencias a largo plazo”, indica Picón.

¿Cuáles son las consecuencias de no postergar la declaración?

La determinación (errada) del impuesto

“Grandes empresas -principales contribuyentes- tienen que acceder a su información contable, tener reuniones y cumplir con un proceso largo antes de la fecha legal del vencimiento. Este proceso ha sido interrumpido. Asumir que todos los grandes contribuyentes tienen sistemas muy avanzados para realizarlo remotamente es absurdo, no todos tienen una gran una inversión en tecnología”, comentó Picón.

El abogado afirma que muchos van a presentar declaraciones sujetas a errores, y no pequeños, pues las empresas de mayor tamaño cuentan con más información y un proceso más largo -por ejemplo- en aquellos gastos deducibles y no deducibles. Estos errores podrían ser colosales. “La norma no es muy clara, en el sentido en que menciona que por facultad discrecional no van a poner sanciones en algunas cosas, pero no se sabe exactamente en qué”, añadió. La multa, según la fuente, va del 50% del tributo por declarar mal.

La posible quiebra de sectores afectados

Como segunda consecuencia, estaría relacionado a la posible quiebra de negocios de sectores altamente afectados. “Hay sectores en la economía -como las aerolíneas, los hoteles, transporte interprovincial, turismo, restaurantes, etc.- que están siendo afectados. Si el proceso es demasiado coactivo con el sector, [la entidad] puede terminar quebrando a negocios que estaban tratando de [amortiguar el daño y] precisamente no quebrar”, afirmó.

“El Gobierno dice que no puedes despedir a los trabajadores, por ende el empleador debe asumirlo. Lamentablemente, no hace sentido pedirles que paguen los impuestos como si nada hubiera pasado, como si no estuvieran algunas de estas empresas en ingresos cero”, añadió. El abogado apeló a la importancia que ocupan las grandes empresas, al ser la principal fuente de empleo formal. Al final, por recaudar podrían terminar quebrándolas o afectando la relación con los empleados.

Cadena de pagos

Luis Miguel Castilla -exministro de Economía y Finanzas- declaró en Gestión que la reducción de ingresos por la caída en las ventas interrumpe la cadena de pagos, y crea dificultad en hacer frente al pago de planilla y obligaciones sociales, entre otros.

Recientemente, Alfonso Bustamante -presidente de Comex Perú- señaló que la reprogramación es clave para generar liquidez en las empresas. Al igual que Picón, proponen que los plazos sean diferenciados. “No tiene que ser el mismo aplazamiento que para una mype, pero si que termine el Estado de Emergencia y un tiempo más”, comentó Picón. “Los plazos pueden ser diferenciados, pero todos sin distinción de tamaños son afectados por la cuarentena (...). El pago de planilla y proveedores debe ser la prioridad para asegurar la cadena de pagos”, dijo Bustamante.