Durante la sesión cambiaria de hoy, el tipo de cambio alcanzó los S/ 3.397, elevando su cotización respecto de los S/ 3.385 con los que cerró la jornada de ayer, según cifras del Banco Central de Reserva (BCR).

Esto obligó al ente monetario a intervenir a través de la colocación de swaps por S/ 300 millones.

¿Qué significa esto? Gestión.pe conversó con Mario Guerrero, analista del Área de Estudios Económicos del Scotiabank, quien señaló que esta intervención del BCR se debe a una mayor demanda de dólares a futuro por parte de los inversionistas extranjeros en el Perú.

“Cuando la intervención se produce vía swaps lo que nos está diciendo es que no es una demanda de dólares físicos, sino es una demanda de dólares por cobertura. Esto viene por el lado de los inversionistas extranjeros que tienen bonos en soles y que, ante la velocidad cambiaria, lo que hacen es comprar forwards (compra de dólares a futuro) para cubrir su riesgo”, explicó.

Esto genera una presión al alza del tipo de cambio y afecta la posición de los bancos comerciales, quienes recurren al BCR ante la necesidad de mayores dólares.

“Ahí es donde el BCR hace encuestas y en función de los requerimientos coloca swaps”, señala.

Los swaps, explicado de manera sencilla, son una herramienta que permite el intercambio de créditos (o deudas) entre distintas monedas por un periodo de tiempo con la finalidad de no verse afectado por el tipo de cambio con el pago de los intereses.

Por ello, el BCR colocó S/ 300 millones a 2 meses con una tasa promedio de 1.14%.

Esta acción del BCR permite estabilizar el tipo de cambio.

-¿Qué es lo que pasará hasta fin de año?-

Mario Guerrero, analista de Scotiabank, sostiene que mientras mayor sea la caída del precio de los metales, en especial del cobre, más serían las posibilidades de que se incremente el tipo de cambio.

Scotiabank proyectaba que el tipo de cambio cierre en S/ 3.35. Sin embargo, habrá una modificación al alza que podría ubicarse hasta los S/ 3.40.

“Estamos viendo como se estabilizan los mercados para ajustar nuestra proyección. Estaba con un precio promedio del cobre de US$ 2.85 y el cobre ha caído hasta US$ 2.50. En la medida que no se recuperen los precios de los metales, la proyección tiene un sesgo al alza. Dada la escalada de la guerra comercial. S/ 3.35 a S/ 3.40 puede ser el rango más probable para cerrar el año”, señaló.