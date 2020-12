El ministro de la Producción, José Chicoma, informó que “por el momento” no se van a revertir el reinicio de las actividades económicas de la fase 4 que implica la reapertura de los cines, gimnasios, teatros y casinos a lo que se añade la ampliación de aforos en centros comerciales y restaurantes.

“Por ahora no se van a revertir el reinicio de actividades económicas como parte de la fase 4. No obstante, si hay aglomeraciones se tomarán medidas drásticas ”, subrayó.

“Estamos alerta a cifras que monitoreamos día a día. Por ahora, estas nos indican que no tenemos que revertir las medidas adoptadas en términos de regresar a la fase 3”, detalló el titular de Produce en conferencia de prensa.

Chicoma advirtió que el monitoreo continúa, y si las aglomeraciones en centros comerciales se mantienen, a raíz de las fiestas de fin de año, se podrían tomar medidas más radicales.

“Si vemos que se siguen dando las aglomeraciones, tomaremos medidas más drásticas y sanciones. Esperemos no llegar a medidas mayores para que se controlen estas aglomeraciones”, anotó.

“Responsables no pueden terminar pagando por irresponsables que no cuidan sus aforos, la distancia entre personas y clientes, y no ofrecen las medidas necesarias para establecer la actividad comercial”, concluyó Chicoma.