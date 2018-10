Popolizio: TLC con la India permitirá acceder a 4,000 millones de clientes

El ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio, señaló que el Tratado de Libre Comercio (TLC) que se viene negociando con la India, permitirá incrementar el mercado del Perú en el exterior, de 3 mil millones a 4 mil millones de potenciales clientes, durante su presentación en la XIII Cumbre Internacional de Comercio Exterior, organizada por la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

“Si trabajáramos para venderle a 32 millones de peruanos estaríamos condenados a la pobreza. Nuestros acuerdos comerciales nos dan un mercado de 3.000 millones de personas, y cuando cerremos el acuerdo de libre comercio con la India, pasaremos a 4.000 millones de personas”, manifestó el funcionario.

Asimismo precisó que el incremento de las exportaciones peruanas es cinco veces desde el año 2003, siendo ello una muestra de que los TLC atraen inversiones nuevas, y que el Perú exporta ahora a más de 170 países, mientras que en el 2010 solo lo hacía a 144 destinos.

“En el 2017, el Perú fue el tercer país con el mayor crecimiento de exportaciones en el mundo, con 22%, y el primero de la región. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) espera que este año las exportaciones no tradicionales alcancen los US$ 14.000 millones, convirtiéndose en un record histórico”, agregó el Canciller.

En otro momento, Popolizio afirmó que nuestro país continúa apostando por la integración regional y apertura comercial, tras haber suscrito este año el TLC con Australia y el Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico, más conocido como CPTPP. “Esperamos que entren en vigor en el más corto plazo”, anotó.

En cuanto a la Alianza del Pacífico (AP), el Canciller comentó que actualmente el Perú está negociando la incorporación de Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur, y que posteriormente se tiene previsto iniciar un proceso de negociación para que Corea del Sur y Ecuador sean también estados asociados.

“Deseo saludar enfáticamente el deseo de Ecuador de ser parte de la AP, país vecino y hermano al que daremos el más cálido apoyo”, añadió Popolizio.

Otras cifras

Yolanda Torriani, presidenta de la CCL, señaló que actualmente el 80% de las ventas peruanas al exterior son materias primas, mientras que las exportaciones con valor agregado “se desarrollan lentamente”.

“En los primeros siete meses del año, según el Mincetur, las exportaciones peruanas ascendieron a US$ 27,955 millones, de los cuales US$ 20,508 millones corresponden a productos primarios, y US$ 7,447 millones a productos no tradicionales.

Si bien las cifras mostraron un incremento de 18% con relación a similar periodo anterior del 2017, la estructura de nuestras ventas al exterior continua siendo básicamente primaria”, afirmó Torriani.

A su turno, la vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, dijo que el comercio permite mejorar la calidad de vida, reducir la pobreza e insertar a más gente en una economía más sólida.

Además, mencionó que el Perú debe combatir los nacionalismos, tanto de izquierda como de derecha, que han surgido en los últimos años, con una mayor coordinación de políticas públicas hacia el comercio interior y exterior.

Asimismo añadió que la reforma judicial y política, que promueve el Ejecutivo, se debe acompañar con una agenda de productividad moderna que no bloquee al Estado.

“Los US$ 50.000 millones de meta de exportación al 2021, son fáciles (de alcanzar). Pero si no hacemos las reformas del sistema judicial, vamos mal. Porque sin estabilidad jurídica, no hay forma de hacer buenos negocios, es la primera reforma en la cual tenemos que embarcarnos”, concluyó la vicepresidenta.