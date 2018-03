Plataforma de streaming musical Spotify anuncia su salida a bolsa

La plataforma de streaming musical Spotify inició los trámites para su salida a bolsa con una oferta pública de venta de acciones (OPV) de hasta US$ 1,000 millones.

Según el documento que presentó a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC), Spotify pretende cotizar en la Bolsa de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo "SPOT".

De acuerdo con ese documento, la firma, que nació en Suecia en el 2008 y llegó a Estados Unidos en el 2011, pretende "reimaginar la industria musical y dar una mejor manera a artistas y consumidores de beneficiarse de la transformación digital" del sector.

Spotify ha configurado su salida a bolsa como una "cotización directa", lo que le ahorrará millones de dólares en comisiones bancarias, y pagará en torno a US$ 35 millones, indica The Wall Street Journal, citando fuentes conocedoras del asunto.

En comparación, la tecnológica Snap desembolsó unos US$ 100 millones teniendo una valoración inicial similar a la que se espera de la plataforma, indica The Wall Street Journal.

"Hay pocos precedentes del tipo de cotización directa que está intentando Spotify", señala el diario, que explica que cuando la compañía salga a bolsa no se ofrecerán nuevas acciones sino que los mercados pondrán precio a las ya existentes.

Spotify, cuyo valor alcanzaba US$ 22,600 millones de acuerdo a transacciones privadas realizadas en febrero, podría iniciar sus operaciones bursátiles en la Bolsa de Nueva York el próximo 26 de marzo como pronto, añade el WSJ.

La firma, disponible en 61 países, tiene 71 millones de suscriptores de pago, casi el doble que su rival, Apple Music, que cuenta con 36 millones, y más de 159 millones de usuarios activos mensuales, según contabilizó el 31 de diciembre del 2017.

En este sentido, Spotify destacó que monetiza sus servicios a través de la publicidad y de las suscripciones, y que sus usuarios están "altamente comprometidos": los de pago habían aumentado 46% anual y los usuarios activos mensuales 29% anual a finales del año pasado.

La plataforma anunció pérdidas por valor de US$ 1,500 millones en el 2017, pero indicó a la SEC que año a año ha ido progresando en sus cuentas: ingresó US$ 2,370 millones en el 2015; US$ 3,600 millones en el 2016 y US$ 4,990 millones en el 2017.