Plan piloto “pico y placa” ocasionó 25% más de tráfico en San Isidro

El domingo último, un día antes del inicio de la restricción vehicular en los cinco corredores metropolitanos por el plan piloto “pico y placa”, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz , aseguró que las vías alternas no colapsarían. Sin embargo, ya durante la puesta en marcha de la iniciativa, el alcalde de San Isidro, Augusto Cáceres, declaró que las calles del distrito registraron un 25% más de vehículos transitando y ocasionando congestión.

“Nuestros técnicos están haciendo todo el chequeo. Estamos calculando que ha habido un aumento de 25% de vehículos más en las vías del distrito, sobre todo en la vía este y oeste, en avenidas Del Parque Norte, Del Parque Sur, Jorge Basadre, Nicolás de Rivera y Aurelio Miró Quesada. Estas vías distritales se han visto congestionadas por vehículos que no pueden transitar por Javier Prado”, anotó.

Uno de los ejes viales donde se aplicó la restricción de vehículos es Javier Prado (desde el Óvalo Huarochirí), donde hubo menor tránsito de autos. Según el cronograma establecido, los lunes no pueden transitar los vehículos particulares de placa par (ver tabla).

Dados los inconvenientes, el alcalde de San Isidro remarcó que este sistema debió iniciar durante los Juegos Panamericanos 2019 . Después de esos días, se debería suspender el plan para que Muñoz convoque a una reunión con todos los alcaldes distritales, con los que se tendría que evaluar el impacto de la medida.

“Durante los Panamericanos, este piloto debe ser apoyado al 100% y después se debería suspender para sentarnos a conversar y ver la mejor forma técnica para que sea un éxito en el futuro. Se pueden ver muchas opciones. Podría ser una restricción total, por ejemplo”, declaró en Canal N.

En esa misma línea, el fin de semana último, el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, se mostró en contra de la ordenanza emitida por la Municipalidad de Lima para restringir el paso vehicular por cinco vías metropolitanas. En su opinión, esta medida contribuirá a aumentar el parque automotor.

“Eventualmente se incrementarán los negocios informales y delictivos, como la venta de placas falsas, clonadas. Igualmente, es probable que se incremente la inseguridad ciudadana”, refirió a través de un comunicado.

“Pico y placa”

El viernes pasado, el Concejo Metropolitano de Lima aprobó, por mayoría, la ordenanza propuesta por el alcalde Jorge Muñoz, sobre las restricciones a la circulación de vehículos particulares en horas punta del tráfico en la provincia de Lima.

Al respecto, Miguel Sidia, gerente de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) , recordó que desde el 22 de julio (ayer) hasta el 4 de agosto se realizará una campaña de difusión e información sobre el sistema “pico y placa”.

¿En qué consiste? La restricción de acceso a las vías metropolitanas es para vehículos particulares y se realizará en base al criterio de placas pares e impares, de lunes a jueves, en la franja horaria de 6 a 10 de la mañana y de 5 de la tarde a 9 de la noche.

A partir del 5 de agosto, la Policía Nacional comenzará a aplicar las multas cuando se cometa una infracción.

“Hoy (ayer) hay gente que ha cumplido, ha tomado transporte público, las rutas alternas. Evidentemente hay otros que no se han informado, pero ahí está la Policía haciendo el papel de informar, los inspectores de transporte de la Municipalidad están haciendo lo mismo”, dijo en Canal N.

La ordenanza municipal establece la imposición de una multa que impondrá la Policía Nacional por violación de la medida de S/ 336 (8% de la UIT).

El ministro del Interior, Carlos Morán, saludó la iniciativa de Muñoz y anotó que se ha dispuesto que la Policía de Tránsito asigne personal exclusivamente para vigilar el cumplimiento del nuevo piloto en las horas fijadas, “para que se pueda controlar el tránsito y sancionar”.

Si incumplen normas

Sancionarán a postulantes de licencias de conducir

La ministra de Transportes, María Jara, señaló que en los próximos días se presentará la tabla de infracciones y sanciones que se impondrán a los que postulen a la licencia de conducir e incumplan las reglas y normas establecidas.

“El otorgamiento de licencias de conducir no ha sido ni es lo más estricto que debiera ser. Hemos podido apreciar a gente que se copiaba en los exámenes o adulteraba cosas. Sin embargo, la norma no permitía sancionar al postulante a la licencia de conducir”, explicó Jara a su salida del XVIII Foro Internacional Portuario 2019.

En la misma línea, indicó que también se sancionaría a las escuelas de manejo y centros médicos en caso de que no se ciñan a la normativa.

“Es muy importante señalar que si bien es cierto que desde el Gobierno se impulsa una política de eliminación de barreras burocráticas, no debe entenderse que la licencia de conducir sea un derecho que les asiste a las personas simplemente porque pagan”, anotó.