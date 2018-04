Plan de Google para cambiar industria inalámbrica gana impulso

Un plan liderado por Google para revisar cómo las valiosas ondas de radio se usan para llamadas y mensajes de texto está ganando impulso en la industria inalámbrica, dando a la compañía la oportunidad de jugar un papel central en las redes del futuro.

Citizens Broadband Radio Service, o CBRS, es una gran parte de las ondas de radio de Estados Unidos liberadas este año del control exclusivo de los militares. En lugar de solo comprimir los mensajes entre los portaaviones y los aviones de combate, el espectro será compartido por la Armada, proveedores de servicios inalámbricos como Verizon, compañías de cable como Comcast e incluso hospitales, refinerías y estadios deportivos.

El Google de Alphabet Inc., con la ayuda de algunas compañías de tecnología más pequeñas, está liderando el proceso para hacer que el nuevo servicio funcione a la perfección. Han construido bases de datos y sistemas de sensores que cambian a los usuarios a diferentes canales CBRS para evitar interferencias, especialmente cuando la Armada navega hacia la ciudad.

Esto podría trastornar el negocio inalámbrico. Los operadores gastaron más de $ 50 mil millones en los últimos años comprando derechos de espectro exclusivos y luego cobrando a los usuarios por el servicio celular. ¿Qué pasa si, en lugar de comprar y acumular, el espectro se comparte de nuevas maneras? Podría convertirse en un recurso abundante, haciendo que la conectividad móvil a Internet esté más disponible y sea potencialmente más barata.

"Este será un gran obstáculo psicológico que superarán las compañías inalámbricas de EE. UU.", Dijo el consultor de la industria Chetan Sharma . "Estos operadores quieren tener el espectro limpio y no preocuparse por la interferencia".

Lo que ha cambiado es que la industria inalámbrica de los EE. UU. Está tan desesperada por obtener un nuevo espectro que está dispuesta a probar la idea, e incluso trabajar con Google, que la industria ha visto con escepticismo. Los planes inalámbricos ilimitados han disparado el uso de datos. Presiónen para construir nuevas redes 5G y compañías como Verizon Communications Inc. y AT & T Inc. no pueden permitirse ignorar CBRS, incluso si interrumpe décadas de ortodoxia del espectro.

CBRS tiene tres niveles. En la parte superior está el ejército, que tiene espectro cuando lo necesita. El segundo es un nivel de prioridad que se venderá a los mejores postores en cientos o miles de mini subastas que cubren diferentes partes del país. En la parte inferior hay un nivel gratuito que cualquier empresa puede usar. Ese nivel final no obtendrá protección contra la interferencia.

Imagina que estás en una llamada con tu teléfono inteligente en Los Ángeles y está usando CBRS para conectarte. Un portaaviones pasa de largo. Los sistemas administrados por Google, Federated Wireless o algunas otras compañías lo spot , le darán a la Armada un espectro excelente para usar, luego lo moverán a un canal ligeramente diferente sin perder la llamada.

Cuando el barco abandona el área, el espectro de la Armada se envía nuevamente a la mezcla. Hay suficiente espectro para todos: 150 MHz es la mayor porción de ondas contiguas que se lanzarán en años. Y es poco probable que la Marina navegue más allá de Denver, Kansas City o la mayoría de las otras ubicaciones de los EE. UU.

La clave es que si una empresa compra un segmento de prioridad y no lo pone a trabajar, el espectro es libre para que otros lo utilicen. Esto evita el acaparamiento y cambia la ecuación de oferta y demanda, haciendo que el espectro sea más abundante.

"Spectrum es como beber agua. Hay mucho de eso y es mejor usarlo de manera eficiente ", dijo Joel Lindholm, un ejecutivo de Ruckus Wireless, una unidad de Arris International Plc que está construyendo equipos CBRS.

Verizon, AT & T, T-Mobile, Inc., Comcast Corp. y Charter Communications Inc. están probando CBRS. Verizon, el mayor jugador inalámbrico de Estados Unidos, ha dicho a los fabricantes de teléfonos inteligentes que incluyan conjuntos de chips en sus últimos dispositivos que puedan manejar la nueva banda de espectro y la tecnología de conmutación, según personas familiarizadas con el tema.

Ese es un requisito clave para hacer que la idea se haga realidad.

La Comisión Federal de Comunicaciones aprobará partes del plan pronto y se espera que la primera implementación comercial se realice a fines de este año. El valor de mercado del espectro es de US$ 7.5 mil millones a US$ 15.6 mil millones, mientras que el valor total para los consumidores podría ser de hasta US$ 260 mil millones, recientemente un ex comisionado de la FCC estimó .

Es la culminación de casi una década de investigación, desarrollo y lobby por parte de veteranos de Google.Milo Medin, su colega Preston Marshall y otros jugadores de la industria como el ex ejecutivo de Sprint Corp. Iyad Tarazi.

"Hay una gran cantidad de impulso de la industria en esto", dijo Medin. Google y otros proveedores de bases de datos para ejecutar el nuevo sistema de espectro solicitaron la certificación de la FCC en febrero, señaló. "Esperamos ser aprobados en los próximos seis meses más o menos, con implementaciones en los talones de la aprobación de la FCC", agregó Medin.

La FCC está a bordo. El Presidente Ajit Pai mencionó el nuevo enfoque de intercambio en el Mobile World Congress en febrero, y el Comisionado Michael O’Rielly recientemente enfatizó la importancia del espectro. CBRS utiliza ondas de aire en la banda de 3.5 gigahertz, que podría convertirse en un estándar global para redes 5G.

Para Google, el proyecto es el más exitoso en una larga serie de esfuerzos para aumentar la disponibilidad de Internet: el oxígeno digital que sostiene su motor de búsqueda, el servicio de video de YouTube y los anuncios que generan casi el 90% de los ingresos de la compañía. Cuando CBRS se active, la compañía estará en una posición poderosa y algo familiar.

Como proveedor de Spectrum Access System, se le pagará por sentarse en medio de flujos de información sobre un espectro valioso y decidir qué sucede con las ondas en tiempo real. Para evitar interferencias, Google incluso ha instalado sensores especiales a lo largo de las costas de los EE. UU. Para spot cuándo están cerca los buques de la Armada (aunque las ubicaciones exactas se borran digitalmente).

Ese poder no le sienta bien a la industria inalámbrica, por lo que Medin pasó años creando alianzas con otras compañías en el negocio.

"¿Verizon realmente se va a enamorar y dejar que Google toque todos sus datos? No ", dijo Lindholm de Ruckus Wireless.

Parte de la solución es Federated Wireless, una startup respaldada por incondicionales de la industria de las comunicaciones como Charter. Fue fundado en 2012 para desarrollar y ejecutar una base de datos y otra tecnología necesaria para que CBRS funcione. Si los gigantes inalámbricos no quieren que Google controle parte de su red, pueden contratar Federated, explicó Lindholm.

Tarazi, el ex ejecutivo de Sprint, dirige Federated. Dijo que Google trajo credibilidad para persuadir al gobierno y la industria de que la tecnología funcionaría, mientras que Federated trabajó estrechamente con las compañías para desarrollar estándares y equipos para darle vida a la idea.

"Milo es el visionario detrás de esto. Dirigió la mayoría de los esfuerzos de cabildeo ", dijo Tarazi. "Con solo una entidad como Google era difícil reclutar muchos jugadores como operadores y fabricantes de equipos. Somos una pequeña startup y un cuerpo neutral ".

Sin embargo, la industria inalámbrica aún no está del todo cómoda. Hace un esfuerzo tardío para cambiar las reglas y favorecer sus modelos comerciales existentes. Los operadores inalámbricos argumentan que las áreas para licencias prioritarias deben ser más grandes. Pero eso podría eliminar a las compañías más pequeñas que desean usar el espectro de nuevas maneras.

"La clave para mantener la inversión sólida y la innovación en CBRS es que las reglas permitan una variedad de casos de uso, incluidas aplicaciones más pequeñas e innovadoras", dijo Medin.

Mientras ese debate se agita, es probable que la FCC apruebe el tercer nivel general antes: la parte más prometedora de CBRS, dicen Lindholm y otros.

Organizaciones como hospitales, hoteles y refinerías podrían usar esto en lugar de Wi-Fi más splotier. Actualmente, si quieren un mejor servicio, tienen que pagar a los proveedores de servicios inalámbricos por los sistemas de antena distribuida que se conectan a las redes celulares existentes.

Las soluciones DAS pueden costo más de US$ 2 por pie cuadrado de cobertura, según las capacidades de datos, mientras que el nuevo servicio CBRS de Ruckus para las empresas tendrá un costo aproximado de 76 centavos, dice Lindholm.

Para el año 2025, las compañías de telecomunicaciones establecerán unos 200,000 puntos de acceso CBRS cada año, haciendo que esa parte del nuevo mercado valga aproximadamente US$ 500 millones, según Mobile Experts, una firma de investigación de la industria. Otras empresas implementarán casi 1 millón de puntos de acceso y gastarán alrededor de US$ 1 mil millones anualmente para entonces, estima la empresa.

"Este último mercado es casi infinito", dijo Joe Madden, fundador de Mobile Experts. "Hemos hablado con propietarios de hoteles con cientos de ubicaciones y están ansiosos por probar CBRS. Cuando los invitados se quedan y la cobertura es baja, no vuelven ".