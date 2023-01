La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) indicó este lunes que el café sin tostar, las uvas frescas y los fosfatos de calcio naturales sin moler fueron los tres productos más exportados por la región Piura durante el 2022 a través del puerto de Paita, por más de US$ 1,400 millones.

Además, refirió que de acuerdo al reporte de la Intendencia Aduana de Paita, el año pasado la región exportó café sin tostar por US$ 526 millones, uvas frescas por US$ 455 millones y fosfatos de calcio naturales sin moler por US$ 443 millones.

Siguen en la lista jibias, calamares y potas congelados por US$ 283 millones y aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso por US$ 249 millones.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Aduanera (Sunat), detalló que los principales destinos de los contenedores despachados por el puerto de Paita fueron Estados Unidos (29,164), Holanda (15,978), España (5,512), Reino Unido (4,494), Panamá (2,431), Alemania (2,334), Canadá (2,329) y Bélgica (1,994).

De otro lado, las principales mercancías importadas por la región Piura en el 2022 fueron aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso por US$ 339 millones, aceites pesados de petróleo con contenido menor de azufre por US$ 250 millones, los demás aceites livianos de petróleo por US$ 207 millones y urea por US$ 83 millones, entre otros.

Para brindar detalles de los beneficios que tienen los operados de comercio exterior de Piura para colocar sus productos en los mercados internacionales, la Sunat y la Cámara de Comercio y Producción de Piura brindarán el día de mañana, 24 de enero, a las 03:00 p.m., la charla “Aplicación de preferencias al amparo del acuerdo comercial entre Perú y La Unión Europea”.

Los interesados en conocer estas ventajas para sacar las mercancías al exterior pueden inscribirse en el siguiente enlace.