Pisco y la pugna en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen

Ha pasado casi 8 meses desde que se eligió a la nueva junta directiva de la Asociación Nacional de Productores de Pisco AC (ANPP), cuyo órgano central lleva también la responsabilidad de l Consejo Regulador de la Denominación de Origen Pisco, pero hasta el momento no se ha instalado. ¿Qué pasó?

Antes de ello, debemos precisar que el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Pisco (DO Pisco) tiene como principal función la salvaguarda de la DO Pisco, tanto nacional como internacional, desde el lado privado; trabajando de la mano con Indecopi, que es la entidad pública que otorga y fiscaliza el uso de la DO Pisco a los productores.

El 15 de junio del 2017 se llevó a cabo la elección de la nueva junta directiva de la ANPP, luego de reuniones previas en la que se designó a los representantes por zona de producción, desde Lima a Tacna, en la que participaron 181 productores.

La última etapa del proceso electoral se realizó entre 12 representantes previamente elegidos en las regiones, teniendo como presidente electo a Marco Zúñiga, de Apropisco Arequipa, acompañado de José Antonio Carrasco, Consuelo Gonzales Martínez, de Tres Generaciones, Julio Vidal Rivadeneyra y Pedro López Rueda.

El proceso estaba a cargo de Jorge Picasso Salinas, presidente del Comité Electoral y quien tenía el encargo de la inscripción en los registros públicos de la nueva junta directiva.

Marcos Zúñiga, presidente electo de la ANPP, indica que no se conocen los detalles del proceso de inscripción en los Registros Públicos, que se ha prologando más de lo deseado, además que no posee “documentación relevante” de la anterior administración, a cargo de Jaime Marimon Pizarro.

“Hasta donde tenemos conocimiento el plazo para dar respuestas a Registros Públicos de 60 días concluyó, no conocemos lo que está pasando, y cuáles son las acciones a realizar”, mencionó.

Han convocado a una reunión para el 13 de febrero y conocer las acciones que podrían realizar para concluir con el proceso de inscripción.

Inscripción en Registros Públicos

Según explica Jorge Picasso Salinas, presidente del Comité Electoral de la ANPP y productor de pisco de Bodegas Vista Alegre, este proceso ha demorado más de lo deseado, por los trámites ante el registrador de Pisco, quien indica que no se puede hacer la inscripción dado que la reunión se hizo en Lima y no en Pisco.

“No es un aspecto insubsanable, y esperamos que se tenga solución muy pronto”, expresó.

La alternativa de un nuevo proceso electoral no es una opción, sino de seguir adelante con el proceso de inscripción pendiente que sería el paso final.

Documentación

Marco Zúñiga remarca también que, pese a ser elegidos no tienen la documentación de la anterior administración, que estuvo a cargo de Jaime Marimón Pizarro, solo acceso a unos materiales que no resultan relevantes.

Por su parte, Jaime Marimón Pizarro, de Pisco Sarcay, que tiene como socio al futbolista Claudio Pizarro, dice que ya entregó parte de la documentación y que próximamente entregará la documentación pendiente.

“No son grandes archivos de documentos, son unos pocos documentos”, expresó.

De otro lado, dijo que el presidente electo ya puede ejercer su cargo, y lo está haciendo, aunque reconoce que efectivamente falta la inscripción ante los registros públicos.

“Todo el proceso está a cargo del presidente del Comité Electoral, Jorge Salinas Picasso”, remarcó.