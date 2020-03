El Ministerio de la Producción (Produce) autorizó a los productores de pisco agremiados en la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Asociación de Exportadores (ADEX) a elaborar esta bebida alcohólica durante el Estado de Emergencia, debido a que recientemente ha iniciado la campaña de uvas pisqueras y, de lo contrario, se pondría en riesgo la producción anual, indicó Martín Santa María, presidente de la Academia Peruana del Pisco.

Inicialmente, la producción de pisco, por tratarse de una bebida alcohólica, no fue considerada parte de las actividades esenciales que pueden desarrollarse durante el Estado de Emergencia, que establece la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus.

“Mientras se saque la uva como fruta, no había ningún problema, porque la agricultura está considerada una actividad esencial. El problema es destinarla a la producción de pisco, porque allí se va a producir la fiscalización”, comentó Santa María.

Sin embargo, considera que se está otorgando el permiso a los productores por tratarse de una bebida con denominación de origen nacional y porque, de lo contrario, las ocho variedades de uva pisquera no podrían aprovecharse para este fin y tendrían que venderse como fruta, lo que generaría ingresos mucho menores a los productores de estas uvas.

“El pisco es un producto agrícola que se elabora con base en una uva que se cosecha en esta época del año. Entonces, si se cosecha la uva pero no se puede procesar para producir el pisco, se va a perder la producción de pisco de todo el año”, dijo a Gestion.pe.

Según señaló, los comités que agremian a los productores de pisco en la SNI y ADEX han gestionado y obtenido para sus asociados un permiso para poder elaborar esta bebida alcohólica durante la cuarentena. Agregó que hay otros gremios que también se encontraban gestionando el permiso.

“Entiendo que, si se ha otorgado este permiso a estos productores, tendría que brindarse las mismas condiciones a todos. Pero muchos no están agremiados y cada uno de ellos tendría que tramitar el permiso, de forma independiente. Muchos no están debidamente informados al respecto y, si piensan que no van a poder producir, terminarán vendiendo la uva como fruta, lo que les generará menores ingresos y hará que se reduzca la producción este año”, manifestó Santa María.

A nivel nacional, hay alrededor de 500 productores con la autorización para el uso de la denominación de origen pisco, distribuidos entre los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. La mayoría de ellos no están agremiados, según la Academia Peruana del Pisco.

Por otro, lado, indicó que los productores de aguardiente de uva que no cuenten con la denominación de origen pisco, definitivamente no tendrán opción de elaborar este producto durante el Estado de Emergencia, puesto que los permisos solo se otorgan a quienes hacen pisco.

Gestion.pe consultó al Ministerio de la Producción sobre la situación de los productores de pisco durante el Estado de Emergencia, pero se limitó a señalar que no contaba con anuncios que brindar debido a que el sector se encuentra abocado a atender la emergencia nacional.

