Piden precisiones al Minsa sobre octógonos, a dos meses para uso obligatorio

A dos meses para la obligatoriedad del uso de las advertencias publicitarias en los alimentos procesados de alto en sodio, azúcares, grasas saturadas y grasas trans -que deberá darse desde el 17 de junio- la Sociedad Nacional de Industria (SNI) comentó que está a la espera de que el Ministerio de Salud (Minsa) emita las "precisiones" que han sido trabajadas en una mesa técnica conjunta.

Alejandro Daly, presidente del Comité de Alimentos y Bebidas de la SNI, explicó a Gestión.pe que las empresas industriales no están solicitando una ampliación de la fecha prevista por ley para la venta de alimentos con octógonos, "por el contrario el Minsa instaló una mesa con los técnicos de la industria para trabajar en la mejor aplicación del Manual de Advertencias Publicitaria, por lo que estamos a la espera que se emitan los ajustes debatidos para una mejor aplicación de los octógonos ".

Parte de estos ajustes está relacionado -por ejemplo- a que se permita la venta de productos sin y con octógonos por una plazo determinado, que podría ser un año, en las bodegas hasta que puedan renovar su stock de alimentos con advertencias.

Esta precisión, que fue solicitada por la Asociación de Bodegueros, tiene como objetivo que estos negocios, sobre todo los ubicados al interior del país, no sean sancionados por vender productos sin las advertencias publicitarias desde la fecha prevista.

"Si bien todos los alimentos procesados van a tener las advertencias publicitarias desde el 17 de junio como lo indica la ley, lo que se está solicitando como precisión -y que fue trabajado en la mesa técnica- es que se fije un plazo para que hasta esa fecha se permita la coexistencia de productos con y sin octógonos , a fin de no perjudicar a las bodegas -sobre todo de las zonas más alejadas- que podrán renovar su stock de productos con advertencias pasando el 17 de junio", explicó el representante de la SNI.

Daly aclaró que no se busca un aplazamiento, ni mucho menos un cambio de la ley. "Esto fue un pedido que hicimos porque en los lugares más recónditos del Perú los stocks no se mueven de inmediato dado que la distribución no es tan rápida como ocurre en las ciudades o en la capital", apuntó el presidente de la Asociación de Bodegueros, Andrés Choy.

"Por ejemplo, cuando el producto sale de fábrica pasa a un distribuidor que a su vez lo lleva a otro distribuidor mayorista y así sucesivamente. La cadena pasa por 5 manos hasta llegar a las bodegas. Qué va a suceder, que los alimentos con octógonos salen el 17 de junio, pero al bodeguero que se encuentra Monsefú -por ejemplo- le debe estar llegando con octógonos pasando esa fecha. Por eso le pedimos Minsa la coexistencia de productos con y sin octógonos por un año hasta que se renueve el stock", arguyó Choy.

Otras precisiones

Pero esta no es el único ajuste solicitado al Minsa. Daly detalló que el otro está referido a permitir el uso de adhesivos con los octógonos de 'alto en' en los productos importados de manera indefinida. Como se recuerda, el Manual de Advertencias Publicitarias sostiene que después del 17 de junio, se dará un plazo de 6 meses para el uso de adhesivos con los octógonos.

La otra precisión esta referida a que se permita colocar las advertencias de 'alto en' en las tapas de las bebidas retornables por un plazo determinado, hasta que se renueve el stock de estos productos y se pueda colocar las advertencias.

"Lo que se ha planteado es que como hay un parque de (bebidas) retornables muy grande cuya destrucción podría ocasionar problemas medioambientales, un plazo por el cual las advertencias se coloque en otro lugar -como por ejemplo- en la tapa, pero por un tiempo determinado. Eso ocurrió en Chile", argumentó.