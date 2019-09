Geovani Diez, gerente general del Gremio de Transportes y Logística (GTL), se mostró ‘sorprendido’ por la emisión del Decreto de Alcaldía que establece la restricción ‘Pico y Placa’ para los camiones de carga.

En ese sentido, indicó que su puesta en vigencia generará pérdidas de casi S/ 25 millones al día en los transportistas de carga y si a esta se suma que través del Puerto del Callao se ingresa y retira aproximadamente el 70% del comercio exterior, las pérdidas pueden llegar hasta los US$ 140 millones diarios.

“Estamos sorprendidos con el decreto de alcaldía (que establece la restricción ‘Pico y Placa’) tomando en cuenta que el último miércoles tuvimos una reunión con la Gerencia de Transporte Urbano de la MML, que nos dijo que esta medida todavía se iba a revisar en base a una serie de observaciones, los análisis que presentamos y una propuesta de solución. No obstante, nada de ello se cumplió”, subrayó.

En ese sentido, el dirigente comentó que movilizar mercancías en horarios restringidos va a generar una serie de sobrecostos en toda la logística, y como tal las mercaderías van a subir de precios.

“Una maquinaria de más de US$ 150,000 no puede estar parada por medidas populistas. Las pérdidas para los transportistas es por eso lado, pero a nivel de la población: todos los insumos, víveres y alimentos van a empezar a subir porque vamos a tener sobrecostos en todos los sentidos y no solamente por la logística en sí; sino por el tema del barco que se va (que no va a esperar los horarios establecidos); los sobrecostos navieros; el flete; el doble pago a los conductores para que puedan trabajar en la noche; entre otros. Lo peor de todo es que en vez de mejorar el caos vehicular, lo va a empeorar”, subrayó.

Ante lo cual, precisó que se está evaluando demandar a la Municipalidad de Lima (MML) por todas las pérdidas y sobrecostos que generará restricción vehicular.