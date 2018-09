Petrozzi: “Antes de fin de año vamos a tener con suerte una ley de cine, eso lo aseguro”

El congresista Francesco Petrozzi es nuevamente titular de la Comisión de Cultura del Congreso. A diferencia de su anterior gestión, esta vez el panorama es más claro y con puntos clave en su agenda parlamentaria. Entre ellos, la ley de cine y la ley de patrimonio.

¿Cuáles son los proyectos que busca aprobar este año?

Lo primero es terminar el trabajo de cineastas. No tenemos la ley de cine aprobada, pues debemos perfeccionarla. La hemos trabajado un poco más en el despacho y se acumulará a la propuesta del Ejecutivo.

¿Qué tiene la ley del Ejecutivo que pretende añadir?

La ley del Ejecutivo solo habla de fondos concursables y nosotros tenemos en el Perú dos tipos de cine: el cine arte, que funcionó bien con fondos concursables en el Ministerio de Cultura, y el cine comercial. A este debemos darle incentivos para que la industria florezca y cree más puestos de trabajo.

¿Y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) apuesta por ello?

Yo entiendo que para el MEF es muy importante recaudar, pero no tenemos que alocarnos. Hay que recaudar sin amputar el desarrollo y permitir que el peruano sea emprendedor.

Es decir, ¿actualmente la ley de cine no cuenta con predictamen, siquiera?

No, porque no se han acumulado los proyectos de ley en la Comisión de Cultura. En las próximas sesiones revisaremos la iniciativa del cine alternativo para unirla con la del Ejecutivo y enviarla al pleno.

¿Es probable que se apruebe este año?

Te aseguro que antes de fin de año vamos a tener con suerte una ley de cine. Por supuesto queremos conversarla con el MEF, no quiero que me la devuelvan.

¿Cuál es el temor?

El proyecto del Ejecutivo tiene complicaciones. Habla de una cantidad de UIT que debemos pedir a la Comisión de Presupuesto anualmente, y eso no es recomendable.

¿Por qué?

¿Qué pasa si un año no le dan la cantidad de UIT que pide el proyecto? Se cae. Debemos encontrar una fórmula para que estos fondos concursables se aprueben una sola vez y se mantengan.

¿Cuál es su otra prioridad?

La reforma de ley de patrimonio, que busca inversión privada a fin de man-tener los patrimonios, la vamos a ver. Primero la votaremos y luego haremos el predictamen.

¿Ya tienen una base de datos de cuánto patrimonio se vería beneficiado de aprobarse la ley?

Es un tema pendiente del Ministerio de Cultura, pues deben hacer un index de todo lo que hay en el país; no hay una lista ordenada y oficializada. El año pasado salió una ley de catastro cultural que convierte al ente de cultura en el oficial. Cuando tengamos esto listo podría dar una cifra exacta.

Es decir, ¿la prioridad para este año son la ley de patrimonio y la de cine?

Sí, tengo una ley lista de mecenazgo cultural, pero se acumulará con otros que van en esa línea.

¿Allí se pedirá la intervención del privado?

Claro, sería ideal que las empresas puedan decir que quieren destinar una cantidad de impuestos en el Teatro Nacional, por ejemplo.

¿Eso no sería una figura de obras por impuestos?

Sí, pero en esta modalidad (OxI) se tiene que pedir permiso para cada caso, yo quiero que exista una para que se produzca de manera rápida y automática.