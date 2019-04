PetroTal planea perforar hasta cuatro pozos en el Lote 95 y  producir 10 mil barriles diarios 

PetroTal, empresa petrolera liderada por peruanos que cotiza en las bolsas de Toronto, comunicó sus resultados financieros y operativos del año 2018. Entre ellos destacó la producción de 176 mil barriles de crudo, al ponerse en operatividad el campo Bretaña, a principios de junio del 2018, ubicado en el Lote 95, y a la fecha, un total de 280 mil barriles de crudo.

El resumen de la información financiera de la empresa indicó ingresos netos de US$ 9.99 millones, con activos totales por US$ 96.10 millones y pasivos corrientes por US$ 18.57 millones.

Ronald Egúsquiza, gerente general de PetroTal, informó que el objetivo de la empresa es desarrollar el campo Bretaña, que con cinco meses de puesto en operación, dentro de lo presupuestado y con un ahorro de 25% en costos de capital, alcanzó una producción sostenida que supera los 3,000 barriles de petroleo por día y una producción total a la fecha de 280 mil barriles de crudo limpio.

PetroTal, como se recuerda, certificó reservas 2P (probadas y probables) y 3P (probadas, probables y posibles) en el yacimiento del campo Bretaña, donde se mantienen los volúmenes estimados de 39.4 y 78.7 millones de barriles de crudo, respectivamente.

En tanto, las reservas 1P (probadas) tuvieron un importante incremento de 21.9%, que ascendieron a 17.9 millones de barriles como resultado de las inversiones realizadas por la empresa en 2018, así como por las pruebas extendidas que se vienen realizando desde el mes de junio de dicho año.

Ronald Egúsquiza reiteró que para llevar las reservas probables (con 50% de probabilidad) y las posibles (con 10% de posibilidad) a categoría 1P (probadas), será necesario invertir mucho más capital extranjero que el levantado hasta el momento, lo que demandará un gran esfuerzo de PetroTal y sus accionistas.

Qué se espera para este año

La compañía anunció también la perforación de un segundo pozo de producción en Bretaña, que desde hace una semana viene produciendo 2,250 barriles de crudo diarios , información que, conforme se cuente con datos de producción sostenida, se irá actualizando, mientras avanzan trabajos para la perforación de un tercer pozo de desarrollo cuya puesta en producción se estima será a mediados de junio.

La empresa tiene planeado en el corto y mediano plazo perforar hasta cuatro pozos de desarrollo este año, así como llevar la producción del campo Bretaña a una segunda fase cuya capacidad de producción será de 10 mil barriles de crudo diarios.

Asimismo, en corto y mediano periodo, instalar equipos de producción con una capacidad para 10 mil barriles diarios, así como realizar adquisiciones estratégicas que funcionen en sinergia para expandir la base de los activos de la compañía en el país.