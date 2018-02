Petroperú subió hoy precios de gasoholes hasta 1.3% por galón, según Opecu

El Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios ( Opecu) alertó que la empresa estatal Petróleos del Perú S.A. (Petroperú) publicó hoy la nueva lista de precios de combustibles, subiendo por octava semana consecutiva, gasoholes y gasolinas hasta 1.3% por galón, incluido impuestos.

En tanto, el incremento en el diésel B5S50 fue de 0.3%. Sin embargo, el residual 500 bajó en 0.2%. y el GLP a granel en 3.5% por kilo.

“ Petroperú emitió hoy nuevos precios de combustibles alzando, por octava semana consecutiva, los gasoholes y gasolinas hasta S/ 0.15 o 1.3% por galón, incluido impuestos, mientras el GLP a granel industrial, comercial y vehicular bajó S/ 0.08 o 3.5% por kilo o S/ 0.044 por litro. La estatal se resiste a trasladar bajas pendientes en 5 años al país”, afirmó el presidente del Opecu, Héctor Plate Cánepa.

Variación

La refinería estatal elevó el gasohol 84 y 90 octanos de S/ 9.743 a S/ 9.768 y el 90 de S/ 10.242 a S/ 10.293 aumentando S/ 0,03 o 0,3% y S/ 0.05 o 0.5% por galón, incluido impuestos, respectivamente.

El gasohol 95 octanos incrementó de S/ 11.241 a S/ 11.356 creciendo S/ 0.11 o 1%, mientras el 97 pasó de S/ 11.682 a S/ 11.834 por lo que avanza S/ 0.15 o 1.3% por galón, incluido impuestos.

Las gasolinas 84 y 90 octanos alzaron de S/ 9.789 a S/ 9.814 y de S/ 10.427 a S/ 10.478 incrementando S/ 0.03 o 0.3% y S/ 0.05 o 0.5% por galón, incluido impuestos, respectivamente.

El diésel B5S50 creció de S/ 10.443 a S/ 10.478 y sube S/ 0.04 o 0.3% por galón, incluido impuestos.

El petróleo industrial 500 varió levemente de S/ 6.443 a S/ 6.431 bajando S/ 0.01 o 0.2% por galón, incluido impuestos, mientras el residual seis mantuvo su precio inmediato anterior de S/ 6.667.

El GLP a granel, de uso comercial, industrial y vehicular redujo de S/ 2.360 a S/ 2.227 disminuyendo S/ 0.083 o 3.5% por kilo, incluido impuesto, equivalente a S/ 0.044 por litro.

Cuide su economía

“¿Hasta cuándo el Estado y el gobierno permitirán a la petrolera estatal, como también a la refinería española, mantener sus injustas posiciones de no trasladar las bajas de precios internacionales de combustibles que no efectuaron en los últimos cinco años al mercado interno? Deben sincerar ya, y no perjudicar la economía de los consumidores”, cuestionó Plate.

“Recomendamos a los usuarios consultar el programa Facilito y escoger entre los grifos con precios de combustibles más baratos, cuya calidad está garantizada por Osinergmin. No pague de más”, finalizó Plate.