El presidente de Petroperú reveló a Gestión que una opción que evalúan para cerrar el financiamiento faltante por US$ 700 millones para la nueva refinería Talara es la emisión de bonos.

Tras el retiro de Geopark del lote 64, ¿cómo va a proceder Petroperú para operar esa área?

Estamos trabajando con Geopark en un acuerdo para la cesión del 75% de su participación en el contrato de licencia por ese lote a Petroperú, lo cual esperamos cerrar en los próximos meses. Luego se solicitará a Perupetro la formalización de la cesión, vía D.S. Después buscaremos un socio para (operar) ese lote. Eso aún no lo iniciamos, y queremos esperar a que concluya primero el proceso para (que Petroperú asuma) el lote 192.

¿Qué falta para asumir la operación en el lote 192?

Se está retomando el proceso de consulta previa, a cargo de Perupetro, el Minem y otras entidades, luego que se suspendiera por la emergencia sanitaria. La idea es que todo ese proceso y nuestro ingreso al lote 192 debería ocurrir en el primer trimestre del 2021, después de que se tenga una idea más clara de los plazos que restan para concluir el contrato de servicios que tiene Frontera, cuya operación en esa área se suspendió algunos meses.

Hoy hay una disputa entre Pluspetrol y la OEFA por los pasivos ambientales dejados en ese lote. ¿Eso puede trabar la transferencia del área a Petroperú?

No, no es un escollo, porque está claramente establecido en las condiciones contractuales, y las legales, de que nosotros, con nuestro socio, vamos a asumir lo que hagamos, a partir de nuestro ingreso a ese yacimiento.

¿Quién asumirá los pasivos ?

Todo lo anterior que se abandone será responsabilidad de los que hubieran hecho operaciones allí. Las instalaciones que nosotros continuemos operando serán nuestra responsabilidad. Petroperú asumirá lo que le corresponda a partir de lo que haga (en el área). Los que hayan hecho otros (pasivos), y no se siga operando bajo el nuevo contrato, no será responsabilidad nuestra ni de las empresas que entren con nosotros, esa es una de las condiciones para nuestro ingreso a ese lote

Refinería talara

¿Cómo va el proyecto de la nueva refinería Talara?

Hasta antes de la cuarentena el 16 de marzo teníamos más de 9,000 personas allí y al día siguiente solo habían200 haciendo mantenimientos y seguridad, y trabajos que no podíamos paralizar. Hoy ya tenemos más de 7 mil personas trabajando en Talara, y tiene un avance del 91%, con lo cual ya estamos retomando el ritmo que teníamos antes de la pandemia.

¿Cuándo terminará la obra?

Lamentablemente no concluiremos en la fecha prevista para el inicio de (la operación) de las unidades de producción, que era en mayo o junio del 2021. Según lo que hemos revisado con los contratistas, la nueva refinería Talara debería estar operativa hacia finales de noviembre del 2021. Ya hemos iniciado un concurso para seleccionar a las empresas que van a manejar las unidades auxiliares, licitación que esperamos concluir entre fines del 2020 e inicios del 2021. Así, en el primer trimestre del año entrante comenzarían operaciones las unidades auxiliares, con su puesta a punto.

¿Cuál es la situación del financiamiento para el proyecto?

Como se recordará, el 2019 se aprobó que su inversión fuera de US$ 4,700 millones con los acuerdos a los que se llegaron con Técnicas Reunidas (que ejecuta la obra principal) y Cobra (que desarrolla las unidades auxiliares), lo que se financió con emisión de bonos por US$ 2,000 millones; antes, el 2018, tuvimos el financiamiento por US$ 1,300 millones a través del crédito Cesce con el Gobierno español.

¿Cuál es el estado actual?

Ahora estamos trabajando en concluir el segundo crédito también con el Gobierno español a través de la entidad FIEM por US$ 285 millones, eso ya ha sido aprobado, y ahora estamos trabajando en la implementación de ese financiamiento,

Se estima que aún faltan US$ 700 millones para cerrar el financiamiento que requiere la nueva refinería, ¿cómo se van a obtener esos recursos?

Efectivamente, nos quedarían poco más de US$ 700 millones y estamos evaluando cómo concluir ese financiamiento. Entre las opciones está una emisión de bonos, posibilidad que estamos revisando para poder definir la mejor alternativa para poder concluir el proyecto.

¿Cómo van las ventas de la empresa?

Si antes de la pandemia vendíamos hasta 120 mil barriles por día (bpd) de combustibles, en abril caímos a 40 mil bpd, porque la economía estuvo parada y nos afectó muchísimo. Hoy ya está repuntando el consumo, pero aún no hemos llegado a los niveles prepandemia. Estamos por encima de los 90 mil bpd en los últimos dos a tres meses, y esperamos llegar a 100 mil bpd a fin de año.

Con la crisis, ¿cuál es la situación económica de Petroperú?

Las proyecciones que teníamos no se están cumpliendo, tenemos que sujetarnos a lo que estamos viviendo, ajustándonos la correa. Hemos tenido que hacer bastantes ajustes en el capex y en el opex. Las proyecciones hoy día son que tenemos pérdidas acumuladas de alrededor de los US$ 100 millones. No vaticino cuál será el resultado al final del año. Esperamos que siga mejorando el mercado para poder cerrar, no sé si con utilidades, pero cerca a ellas al fin de año.

¿Qué proyectan para el 2021?

Las proyecciones no son que necesariamente vamos a volver a los números del 2019 en el 2021, porque es un año de transición hacia mejor. Creo que en el 2022 vamos a ver cómo hemos salido de esta situación de emergencia,

Se estima que la deuda de Petroperú de corto plazo sería de S/ 7,700 millones y a largo plazo S/ 10,300 millones. ¿Es así?

Ese dato déjame confirmarlo. Tenemos sí una deuda de corto plazo que, dada la situación en que nos encontramos, ha ido aumentando, pero la idea es, una vez que tengamos cerrado el financiamiento de Talara, nos permita reducir esa deuda de corto plazo y reemplazarla por la deuda a largo plazo.

Oleoducto Norperuano

Operaciones del Oleoducto Norperuano paralizadas por medidas de fuerza

Petroperú advirtió que las medidas de fuerza y protestas que realizan diversas poblaciones nativas en varios puntos a lo largo del Oleoducto Norperuano (ONP) en Loreto, han paralizado su operación, y con ello a la industria petrolera en la selva norte del país.

Al respecto, el presidente de Petroperú, Eduardo Guevara, explicó a Gestión que primero un grupo de pobladores de una comunidad nativa impedían la descarga de petróleo en la estación 1 del ONP, y que ahora, en la estación 5 del oleoducto permanece un grupo de pobladores, y que el mismo problema están enfrentando en el resto de estaciones de esa tubería (estaciones de Morona, Andoas y la estación 6).

Ante esa situación, indicó que la empresa ha tenido que evacuar a su personal en esas estaciones por razones de seguridad.

Refirió que si bien producto del diálogo el Gobierno logró se levante la medida de fuerza en la estación 1, lo que ha permitido retomar los embarques de crudo del lote 95, el problema subsiste en

los demás puntos indicados del ONP.

Para resolver esta situación, Guevara indicó que es fundamental que los tres niveles de gobierno puedan concretar el plan de cierre de brechas de atención básica en Loreto. “Las entidades del Estado que deberían trabajar en el cierre de brechas no lo han hecho”, reclamó.

Producto de esa situación, indicó que el ONP está operando en general entre un 50% y un 60% de su capacidad normal al año, lo que vuelve no rentable la operación del ducto.

“Esperamos que pronto el Gobierno pueda iniciar un diálogo y se pueda explicar a la población

qué medidas van a tomar”, invocó.