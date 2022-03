Petroperú no sólo está en el ojo de la tormenta por la pérdida de su grado de inversión, las demoras en la contratación de la empresa que la audite y la posibilidad de que el Estado (todos los contribuyentes) asuma una deuda de US$ 4,300 millones, sino que un reporte de la Contraloría halló que la actual gestión contrató a una empresa sin experiencia para la limpieza y disposición de residuos sólidos generados en las áreas afectadas por el derrame de petróleo a la altura del kilómetro 373+262 del tramo II del Oleoducto Norperuano

¿De qué se trata? Un informe de orientación de ofició que realizado la Contraloría a Petroperú -entre el 1 de febrero al 11 de marzo del 2022- identificó que la actual administración de la empresa estatal seleccionó a una empresa que no cuenta con la experiencia exigida para el servicio de evaluación preliminar, limpieza y disposición final de residuos sólidos generados en las áreas afectadas por el derrame de petróleo ocurrido a la altura del kilómetro 373+262 del tramo II del Oleoducto Norperuano.

Lo cual genera -dice el reporte a la que Gestión tuvo acceso- “riesgo que la ejecución contractual no se realice con idoneidad técnico y nivel de especialización que este servicio requiere considerando su relevancia ambienta, lo que podría incidir en la generación de deficiencia que perjudiquen la finalidad y objetivos de la contratación”.

-Los hechos-

El 11 de marzo de 2022, la Gerencia Corporativa de Administración de Petroperú alcanzó a la Contraloría los resultados del proceso denominado “servicio de evaluación preliminar, limpieza y disposición final de residuos sólidos generados en las áreas afectadas por el derrame de petróleo crudo ocurrido a la altura del km 373+262 del Tramo II del ONP”.

Para este servicio, la empresa estatal eligió al Consorcio Hermes (conformado por las empresas Hermes Organización E.I.R.L. y Global Services Villacrez S.R.L.) para la ejecución del citado servicio a través de una adjudicación abreviada al amparo del artículo 47.1 (riesgo) del reglamento de contrataciones de Petroperú por S/ 12′996,170.74 incluido I.G.V.

De acuerdo a la pesquisa de la Contraloría, para este servicio se presentaron cuatro postores (ver cuadro):

El Gerente Corporativo Desarrollo Sostenible de la estatal -a través de un memorando del 2 de marzo del 2022- remitió al Gerente Dpto. Logística los resultados de la evaluación del postor Clean Pacific SAC indicando que dicha empresa no cumplía con los requisitos técnicos mínimos, dado que el profesional propuesto para el puesto de “Responsable Técnico” no acreditaba tener título profesional y que solo evidenciaba una experiencia en remediación de seis meses.

En tanto que el Consorcio Hermes sí cumplía con los requisitos técnicos mínimos.

En concreto, la Gerencia Corporativa Desarrollo Sostenible de Petroperú determinó que el Consorcio Hermes, con la presentación de la constancia de culminación del “Servicio de Apoyo en trabajos de contención, recuperación de crudo, limpieza y remediación en la contingencia ambiental del km 103+142 del Tramo I del ONP Zona 2″ por un importe de S/ 7´745,045.23, cumplía con la experiencia mínima equivalente a un monto facturado acumulado de S/ 3′000,000 en servicios de limpieza o recuperación de suelos o remediación de suelos o tratamientos de suelos con hidrocarburos o áreas afectadas por hidrocarburo., con una antigüedad no mayor a siete años a la fecha de presentación de propuestas.

De acuerdo a la Contraloría, de la ficha técnica presentada por el Consorcio Hermes se evidenció que el “Servicio de Apoyo en trabajos de contención, recuperación de crudo, limpieza y remediación en la contingencia ambiental del km 103+142 del Tramo I del ONP Zona 2″ fue contratado por Petroperú con la empresa Global Services Villacrez (que forma parte del consorcio) a través de la Orden de Trabajo a Terceros y que se ejecutó entre el 12 de diciembre del 2016 hasta el 13 de mayo de 2017.

Igualmente halló que en realidad su experiencia en esa labor “estaba relacionado con la ejecución de trabajos complementarios y/o auxiliares al servicio de remediación principal; más aún, que en las labores de limpieza, la citada empresa solo brindaría soporte al personal especializado de la empresa Lamor Perú S.A.C, mediante personal técnico y mano de obra local para el desarrollo de las actividades de limpieza en las zonas impactadas de la contingencia ambiental, es decir, que las labores de limpieza no estarían bajo su cargo sino que prestaría soporte a la empresa Lamor Perú SAC”.

Esta situación genera un riesgo -alerta la Contraloría- a que el servicio de evaluación preliminar, limpieza y disposición final de residuos sólidos generados en las áreas afectadas por el derrame de petróleo ocurrido a la altura del kilómetro 373+262 del tramo II del Oleoducto Norperuano, no se realice con idoneidad técnica y nivel de especialización que este servicio requiere considerando que la empresa seleccionada no tiene experiencia real, ya que únicamente una de las consorciada brinda soporte a una labor anterior, pero no se dedicó plenamente a ello.