El ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, comentó que los lotes de la cuenca de Talara deberían regresar a Petroperú una vez culminados sus contratos. Sin embargo, no se ha avanzado en ello aún porque la empresa estatal no reúne condiciones técnicas para calificar como compañía que pueda recibirlos, según Perupetro.

¿Se debería insistir con que Petroperú opere dichos lotes? Al respecto, Carlos E. Paredes, expresidente de la empresa estatal dijo en Gestión a la N que “no es hacerle un favor a Petroperú darle más responsabilidades”.

“Petroperú tiene bastante con lograr refinar todo lo que pueda refinar en la nueva Refinería de Talara. No terminan todavía con el proyecto. Esa es la prioridad número uno. La otra es el oleoducto, nos olvidamos de eso. Estuvo cerrado más de un año. Recién se ha puesto en operación. Es importante que la empresa logre acuerdos que le permitan operar esta infraestructura de manera sostenible y sobre todo acuerdos con las empresas petroleras en la Amazonía para que canalicen su petróleo a través del ONP. Eso requiere de negociación”, explicó.

Entonces, qué hacer con los lotes. Paredes señaló que lo que corresponde según la ley es convocar una licitación, buscar operadores que maximicen su producción, sus utilidades y con eso se generen los impuestos y regalías.

“Hay que ser honestos, mucho de esos lotes como están ahora son poco atractivos. No es que no vayan a haber postores, pero no vas a tener a Exxon, a Chevron tratando de entrar por ningún lote, somos demasiado chicos. Pero sí hay empresas medianas que podrían estar interesadas que tienen más conocimiento y más capital para Petroperú”, puntualizó.

Paredes cree que el Gobierno en conjunto ya dio marcha atrás con la idea “por el bien de Petroperú y de los peruanos”. “Si el Gobierno insiste en hacer eso, bueno, tendrá que hacer más aporte de capital a la empresa en el futuro, y nosotros, vamos a meternos la mano al bolsillo para financiar un despropósito”, puntualizó.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí.