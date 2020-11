El comercio aún no levanta vuelo: en agosto se contrajo 8.12% y acumuló una caída de 22.86% a ese mes. ¿Cuál es la perspectiva para el último tramo del año? En conversación con Gestión, el nuevo presidente del a Cámara de Comercio de Lima (CCL), Peter Anders comentó su perspectiva sobre la economía y las acciones pendientes que debe adoptar el Estado.

A manera de resumen, ¿qué perspectivas tiene para la economía y para el comercio en particular?

La economía cayó cerca de 40% en abril, pero luego se fue recuperando lentamente en línea con la apertura de las diferentes actividades del país. Y creemos que va a seguir esa recuperación en vista de que se siguen reiniciando actividades.

Sobre el comercio, viene la campaña de Navidad. El sector comercial ya tiene una mejora en la asistencia, se cumplen todos los requisitos sanitarios. Esperamos que le sigan dando prioridad a la apertura de los centros comerciales. El problema es el balance entre contagios y la reanudación, pero esperamos sigan bajando las cifras (de contagio) como ha sucedido en las últimas semanas.

¿Cuál es el estimado para el comercio?

Esperamos que el sector comercio se recupere en los últimos meses, pero va a tener una caída de 17% al cierre del año. Sin embargo, para el 2021 esperamos una recuperación bastante fuerte (14%) (ver tabla). Además, el PBI total caería 12.9% el 2020, pero crecería entre 9.5% y 10% el 2021, siempre que no tengamos ninguna segunda ola y se restrinja la movilidad y la economía.

¿Qué rubros dentro del comercio se han deteriorado y cuáles han crecido?

Ha habido muchas bajas en la pandemia, de muchas tiendas minoristas que han quebrado, pero también se abren nuevos rubros como tecnología, informática; esto porque la gente está en su casa. Esperamos que la campaña navideña sea lo mejor posible. Contrariamente, la venta de vestimenta fue bastante golpeada porque las personas han cambiado sus hábitos. La ropa de marca ha sufrido una baja considerable también.

¿Qué tan grande ha sido el golpe en el retail?

El retail se está recuperando lentamente, pero el aforo aún es bastante bajo. Esperamos que se pueda ampliar el aforo porque se cuenta con todas las medidas de seguridad.

El tema es la informalidad, combatirla para no subir las cifras de contagio. El retail espera una mejora hacia fin de año, aunque la campaña (navideña) seguramente, por razones de restricción de reuniones, va a ser un poco más lenta.

La agenda

¿Cuál es la agenda urgente que debe implementar el Gobierno?

El Gobierno debe concentrarse en la inversión pública, especialmente en grandes proyectos, debemos destrabar proyectos que están suspendidos. La infraestructura es un tema que se puede mejorar considerablemente. Además, se debe seguir con los temas de salud, tenemos que mejorar nuestro sistema de salud, el de seguridad y el de educación. Esos temas siempre son los pendientes. Por ejemplo, la educación es un tema de largo plazo, pero requiere inversión ahora.

¿Qué pedido tienen como sector privado? ¿Qué se puede hacer para impulsar la economía?

Un punto puede ser otorgar facilidades en el pago de impuestos para las empresas que más han sufrido. Pero lo más importante es inyectar a la economía, por ejemplo, por inversión pública. ¿Por qué? Una vez que esto pasa, se da trabajo a más personas y reactiva toda la cadena de consumo, la demanda. Por ahí va el tema.

Se dieron programas de garantía como el FAE-Mype, Reactiva Perú. ¿Cree que se debe continuar prestando dinero a las empresas bajo estos programas? ¿A dónde se debe apuntar?

Con el programa de garantías Reactiva Perú se otorgan préstamos que tienen que ser devueltos, la única ventaja son los bajos intereses, pero ya no todas las empresas requieren o quieren otro préstamo. Ahora, se debe apuntar a darles un apoyo a través de la reactivación de la economía, haciendo inversión pública porque eso genera muchos puestos de trabajo y se reactiva la demanda. Los préstamos no son un regalo, tienen que ser devueltos, entonces se debe tener cuidado en tomar préstamos que no se pueden pagar.

¿Cree que el shock negativo de demanda se diluirá rápido?

Va a ser lento porque tenemos la pandemia encima. El punto es buscar el balance entre los contagios y la economía. Al principio se fue drástico, se cerraron las actividades, y eso tenemos que recuperar y alcanzar un buen balance. Y evitar medidas populistas, por ejemplo, en el Congreso, que se dediquen más bien a reducir la burocracia.

Aunque ya está por culminar el Gobierno, ¿todavía se debe apuntar a una reforma tributaria?

Sí, se requiere una reforma tributaria. Tenemos muchos sistemas diferentes cuando se crea una empresa. Por eso se debe pasar a un sistema único donde se paguen impuestos por escalas según los ingresos (de los negocios). Por ahí creo que se debería trabajar y dejar que rote más dinero en la economía.

El ruido político

¿Qué opina del pedido de vacancia presidencial?

La vacancia es un mecanismo constitucional. El Congreso tiene facultad de hacerlo, es su potestad. Pero invocamos a que se considere siempre la estabilidad del país. Necesitamos enfrentar esta actual crisis sanitaria de la mejor manera posible. Hay que buscar el camino realista, no populista.





El reto es reducir la informalidad

El presidente de la CCL, Peter Anders, señaló que con todas las medidas de seguridad establecidas en los centros comerciales, se podría ir incrementando -de manera gradual- el aforo en los malls.

“Los malls tienen medidas de seguridad bastante extremas. El problema y el principal reto está en la informalidad y cómo reducirla. Esperamos que los malls sigan abriendo, aunque claramente no van a llegar a la totalidad de su capacidad”, señaló.

Cabe recordar que la PEA informal representa el 73% de la PEA total, pero solo producen el 19% del PBI total nacional.