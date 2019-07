Pesimismo de consumidores está en su peor nivel en los últimos ocho meses

En junio, la confianza del consumidor registró su peor resultado en los últimos ocho meses. Aunque continuó en terreno negativo –como en mayo (96 puntos)-, esta vez alcanzó 92 puntos (menos de 100 es pesimismo), según el Índice de Confianza al Consumidor (ICC) , elaborado por GfK.

En Lima la confianza retrocedió 5 puntos (94 puntos), el índice más bajo desde octubre; mientras que en el interior del país, el ICC se mantuvo en 92 puntos por segundo mes consecutivo.

Esto se explica, en parte, porque esta encuesta –realizada entre el 14 a 19 de junio- incluye el impacto del ruido político y las tensiones de los últimos días de mayo: por ejemplo, el presidente Martín Vizcarra pidió la cuestión de confianza vinculada a la aprobación de proyectos de ley de reforma política, los que aún se debaten en el Parlamento.

Según aprobación presidencial, el ICC fue neutral (100 puntos) entre los que apoyan a Vizcarra, mientras que fue pesimista (86 puntos) entre los que desaprueban al mandatario.

Detalles

Aun cuando en todas las zonas del país el ICC está por debajo de los 100 puntos, es en el centro donde se presenta una mejora: en esta área la confianza del consumidor pasó de 87 a 95 puntos; además, en el sur se presenta una mejora de 2 puntos (90 puntos). Esta resultado en la zona sur podría deteriorarse en la próxima encuesta si se mantiene la problemática entorno al proyecto minero Tía María.

En cambio, la zona norte (88 puntos) y oriente (99 puntos) retrocedieron 2 y 5 puntos, respectivamente.

Por estratos, el nivel socioeconómico (NSE) A/B superó los 100 puntos por quinto mes consecutivo (104 puntos), pero no registró ninguna variación respecto a mayo. Sin embargo, los otros NSE se mantuvieron pesimistas, principalmente los de menos recursos (NSE E).

En tanto, los más jóvenes -entre 18 y 24 años- son optimistas por tercer mes consecutivos (101 puntos), pero el ICC en este grupo de edad viene disminuyendo y está cada vez más cerca de ser neutral.

En junio, el ICC de los peruanos entre 25 y 39 años (94 puntos) y los de 40 años a más (87 puntos) se mantuvo en terreno negativo. De hecho, en lo que va el año los de mayor edad son los más pesimistas comparados a los otros grupos de edad.

Adquisiciones

El 58% cree que no es buen momento para comprar vivienda

El 58% de peruanos señaló que es un mal o muy mal momento para comprar una vivienda, según el reciente Índice de Confianza del Consumidor (ICC) de GfK. Esto es 3 puntos porcentuales por encima del resultado de mayo (55%).

Esta percepción se da principalmente entre los encuestados de clase media (62% en el NSE C). En cambio, en el NSE A/B, un 44% dijo que es un mal o muy mal momento, mientras que un 41% señaló que no es ni un buen ni un mal tiempo para comprar un inmueble para vivir.

Solo un 12% declaró que es un muy buen o buen momento para comprar una vivienda, esto sobre todo entre el NSE D/E (13%) y el NSE A/B (12%).

Asimismo, un 49% declaró que es un mal o muy mal momento para comprar artículos para el hogar (refrigeradora, televisor, cocina, entre otros). Los más desalentados en adquirir algún artículo son los peruanos de 40 años a más (53%).