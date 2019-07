Pese a potencial, cerezas no despegan en Perú por barrera para importar planta

El boom de la exportación de los arándanos podría replicarse con las cerezas, señalan los expertos, al explicar que el Perú tiene un gran potencial para el cultivo y la exportación de estos frutos altamente rentables. Sin embargo, aún no se ha registrado una producción significativa de cerezas en el país, debido a barreras fitosanitarias para importación de la planta del cerezo.

Para su cultivo, algunas variedades de cerezas requieren muchas horas de frío intenso, que son más habituales en Chile, país en el que es la segunda fruta más exportada. Con el clima de la sierra peruana, las cerezas también podrían ser cultivadas, por lo que se han hecho diversas pruebas en el sur peruano, pero persiste una serie de problemas de infraestructura que afectarían su rentabilidad.

En opinión de Odilo Duarte, consultor internacional en agronegocios y fruticultura, lo ideal sería producirlas en la costa peruana. Para ello se requiere importar variedades de cerezo que necesitan menos frío, cuyo ingreso al país no está autorizado por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa).

“Hace seis u ocho meses se paró la importación de cereza de Chile, porque encontraron un problema de virus. Hubo gente, incluso un grupo chileno, que importó muchas plantas y algunos viveros importaron plantas de Chile o de Israel. Entiendo que en estos momentos eso está detenido también”, explicó.

Para que se permita la importación de estos cerezos, señala el experto en fruticultura, las autoridades necesitan dirigirse hacia el país que los vende y certificar su inocuidad, lo que dependerá de las gestiones de calidad que los vendedores hagan en la planta. Sin embargo, esto aún no habría ocurrido, por lo que las restricciones se mantendrían. Senasa fue consultado por Gestion.pe sobre estos puntos, pero no emitió respuesta.

En tanto, existen cerezos desde hace muchos años en Chile, donde las áreas de cultivo de la fruta se han ampliado enormemente al haberse vuelto la cereza una fruta muy rentable. En el 2017, Chile exportó las cerezas a un US$ 4.2 el kilo, en promedio.

Condiciones comerciales

Expertos consultados meses atrás por Gestion.pe coincidieron en señalar que, de lograrse una producción significativa de cerezas en el Perú, su cultivo sería muy rentable y los productores nacionales podrían aprovechar una ventana comercial en los meses previos a diciembre, que es cuando inicia la cosecha en Chile.

Asimismo, Perú tiene tratados de libre comercio con los mayores países importadores de cereza, entre los cuales China es el principal, destaca Carlos Posada, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Anualmente, China importa anualmente, en promedio, unos US$ 3,000 millones en cerezas y en el 2017 compró más de US$ 13 mil millones en esta fruta. “También importan Corea del Sur, Alemania, Canadá, Rusia, y no se trata de montos menores. Imaginemos que lográsemos venderles el 10% de lo que consumen: estaríamos vendiéndoles US$ 17 millones en el caso de Corea, US$ 15 millones en el caso de Alemania y ni qué decir en el caso de China”, señaló.