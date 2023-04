Más de US$300,000 millones fluyeron hacia este tipo de fondos en las tres semanas que terminaron el 29 de marzo, según Investment Company Institute. Eso llevó los activos a un récord de US$5,2 billones, superando el máximo pandémico de US$4,8 billones.

Los fondos del mercado monetario son una especie de fondo mutuo. Por lo general, se utilizan para estacionar dinero que está a la espera de ser invertido o necesitado en un futuro cercano.

Dichos fondos mantienen instrumentos líquidos a corto plazo, incluidos efectivo, certificados de depósito y letras del Tesoro de Estados Unidos, y siguen las pautas federales sobre calidad, vencimiento, liquidez y diversificación. Se les exige que inviertan al menos un 10% en activos líquidos diarios y un 30% en activos líquidos semanales; la Comisión de Bolsa y Valores está proponiendo elevar esa proporción al 25% y al 50%, respectivamente.

Históricamente, los fondos han mantenido un valor de US$1 por acción, con intereses pagados en dividendos. No hay garantía de que los inversionistas no pierdan dinero (los fondos no están asegurados por el Seguro Federal de Depósitos; o FDIC, por sus siglas en inglés), pero perderían atractivo rápidamente si se hiciera algo habitual que el valor de los activos netos del fondo se hundiera por debajo de US$1.

¿Cuál es su atractivo?

Los rendimientos que ofrecen estos fondos son un gran atractivo. El fondo minorista más grande, el Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX), tenía un rendimiento del 4,49% al 5 de abril, en comparación con un promedio nacional del 0,06% en las cuentas corrientes con intereses y del 0,37% en las cuentas de ahorro, según datos de marzo de FDIC. Incluso las cuentas de ahorro de alto rendimiento tienen tasas más bajas. Por ejemplo, Marcus de Goldman Sachs paga actualmente un 3,75%.

Los fondos de dinero son más ágiles que los bancos para transmitir cualquier cambio en la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal. Durante 20 años, alrededor del 86% de los cambios en las tasas de interés del banco central fluyeron hacia los fondos monetarios minoristas, en comparación con el 26% de los certificados de depósitos minoristas, según una publicación de blog del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

¿Cuáles son los riesgos?

Los fondos monetarios son sensibles a los cambios de las tasas de interés, por lo que los rendimientos fluctúan. Y a diferencia de las cuentas de ahorro tradicionales, no están cubiertas por el seguro de la FDIC.

Los mayores problemas que se han observado en el pasado tienen relación con los fondos institucionales preferentes, que tienden a ser más sensibles al pánico debido al papel comercial que poseen. Estos vieron grandes salidas en marzo de 2020 cuando golpeó la pandemia; la Reserva Federal tuvo que intervenir para apoyar a los mercados de financiación a corto plazo. Y en 2008, el Reserve Primary Fund se vio obligado a llevar el precio de sus acciones por debajo de US$1 después de una corrida en la que los inversionistas retiraron US$40,000 millones en solo dos días debido a su exposición al papel comercial de Lehman Brothers.

La crisis bancaria actual también provocó la ansiedad de los inversionistas sobre los fondos del mercado monetario. Charles Schwab registró salidas netas de US$8,800 millones en sus fondos principales en tres días a mediados de marzo. En esos mismos días, los fondos del Gobierno y del Tesoro de Schwab tuvieron entradas por un total de cerca de US$14,000 millones.

