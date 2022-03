Desde el 5 de marzo pasado los centros comerciales tienen un aforo de 100%, de acuerdo a una disposición del Gobierno. Pese a esta medida, los locatarios de estos espacios aún no esperan llegar a los niveles de venta registrados en prepandemia (2019), señaló Jorge Zavala, presidente de la Asociación de Empresarios y Locatarios de Centros Comerciales del Perú (Elcop).

En diálogo con Gestión.pe señaló que a la fecha el nivel de ventas está el 60% de lo previo a la pandemia en la tanto a fines de año podría llegar al 70%.

Según dijo, no se espera llegar a los niveles del 2019 debido a diversos a factores. El primero de ellos, menciona, los peruanos han perdido su capacidad de adquisición a raíz de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

“Desde marzo las ventas han sido favorables un poco por la campaña escolar, al menos. Ha sido favorable, pero no en todo sentido porque la gente aún está con pocos recursos económicos. Estamos llegando al 60% de las ventas de lo que era la prepandemia en general. Hemos estado en 48% y 50% en nivel de ventas con menor aforo”, sostuvo.

Por lado de la oferta, señala que además de la emergencia sanitaria se sumó la la inestabilidad generada por la coyuntura política no ha ayudado al sector, por lo que varias marcas internacionales salieron del país.

“Podríamos llegar este año al 70% del nivel de ventas, pero dependerá si tenemos como política un gobierno estable”, dijo.

Tibia campaña escolar

El también empresario señaló que la campaña escolar 2022 no ha sido tan beneficiosa y ahora se viene la campaña por el Día de la Madre, en donde se espera también que sea tibia debido a que han quedado productos del año pasado, y por otro lado se importarán productos, pero en menores cantidades.

“Esperamos que para el mes de julio, para Fiestas Patrias se registre una recuperación más marcada. Para el Día de la Madre habrá demanda, pero la oferta va a ser muy escasa. La mayoría está trayendo poca mercadería o algunos tienen del año pasado porque no se vendieron”, apuntó.

De igual manera, menciona que se vieron afectados por el incremento del tipo de cambio, en donde si bien ahora se encuentra estable, se llegó a pagar S/ 4.10 por dólar. En la víspera, el tipo de cambio cerró en S/3.750 , de acuerdo a cifras del Banco Central de Reservas (BCR). El alza del dólar y el incremento del combustible encarecieron la mercadería que importan.

“Hasta ahora seguimos pagando precios altísimos en traer un conteiner de China, es altísimo. Estamos pagando sobre los US$ 13,000 y US$ 14,000 por contenedor cuando antes pagábamos US$ 2,000 o US$ 2,500″, apuntó.

Salen marcas, pero entran otras

Durante la pandemia del COVID-19 la Asociación de Empresarios y Locatarios de Centros Comerciales del Perú contaba con 142 marcas agrupadas en el gremio, pero a la fecha quedan 91.

Según comenta Zavala, de las marcas que salieron algunas de ellas quebraron y otras cambiaron de rubro. ¿La razón? Cuando las marcas ingresan a comercializar sus productos en los centros comerciales se topan con una serie de controles rigurosos de la municipalidad, Indecopi, Sunat, Defensa Civil, entre otros.

“Muchos han optado por volver a sus inicios, es decir, a un mercado o tiendas más pequeñas donde no hay mucho control. Cuando está la tienda fuera del centro del centro comercial la fiscalización casi es nula el control, esporádicamente vienen a controlar y debería ser al revés porque donde se comente más infracciones es fuera de un centro comercial. Cuando estás dentro te piden que todo esté en regla, que no falte nada, tema sanitario, defensa civil, personal en planilla, etc. Eso no sucede cuando está fuera”, sostuvo.

Pese a la salida de marcas, señala que también se ha visto el ingreso de nuevas marcas, sobre todo del rubro tecnológico.

“Es menos la deserción de marcas porque anteriormente se cerraban los locales, pero ya los que quedaron, ya pasaron todo el tema del fantasma del quiebre y ya han salido a enfrentar. Es admirable la capacidad porque en Perú la recuperación de ventas ha sido rápida. El nivel de ventas ahora de Perú es de 60% y en Colombia en promedio están el 30% de recuperación”, dijo.