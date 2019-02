Pescadores artesanales en desacuerdo con que industriales pesquen cerca de la costa sur

El Ministerio de la Producción ( Produce ) afirmó que un grupo de pescadores artesanales está en desacuerdo con la posibilidad -que planteaba el sector- que la flota industrial pueda pescar más cerca de la milla 1 en la zona sur del país (Arequipa, Moquegua y Tacna), a través de ventanas de penetración.

El titular de la cartera, Raúl Pérez Reyes , aclaró que de la milla 0 a la 5 hay un derecho preferente para los pescadores artesanales y que para que los industriales entren a ese espacio tendría que haber es un acuerdo entre ellos.

"Hay un grupo de gremios de pesca artesanal que no está de acuerdo. La idea es seguir intentando este espacio de diálogo, pero si no se logra no habrá pesca industrial en esta zona", resaltó.

Primera temporada de pesca

En otro momento, el titular del Produce dijo que Imarpe está en un trabajo de descolmatación oceanográfica el cual -debido a sus varias etapas- debería terminar en marzo para que luego elaboren un informe que determinará cuánto es la cuota para la primera temporada del 2019.

Asimismo, dijo que en la medida que el Niño Costero no pase a moderado y se mantenga en leve debería ser un buen año para el sector pesca.

"Dependerá de lo que diga Imarpe. No me atrevería a decir si va a ser un mejor 2018 pero sí va a ser un buen año", señaló Pérez Reyes .

A Comer Pescado

​El Produce presentó hoy el aplicativo MarPez que ofrecerá información sobre temporadas de veda vigente, recetas, entre otros, a fin de incrementar eo consumo per cápita.



Señaló además que evalúan una modificación presupuestaria al programa A Comer Pescado para un incremento de entre 7 u 8 millones de soles; que se sumaría a los 10 millones ya establecidos.