La producción petrolera ha caído significativamente. ¿Cuánto se produce hoy?

En el país existen 26 lotes petroleros en producción, y están paralizados solo el 192 y el 8, que en conjunto producen unos 22,000 barriles de petróleo al día (bpd).

Hoy se producen 38,800 bpd, en promedio al mes de junio. En el 2018, cuando asumí el cargo, la meta que nos fijamos fue producir 100,000 bpd hacia el 2023, desde los 40,000 bpd a los que había caído en ese momento, de los cuales la selva aportaba unos 12,000 bpd.

¿Por qué no se logró esa meta?

Se logró llegar a 53,000 bpd a fines del 2019 y en febrero del 2020, antes de la pandemia, la producción nacional llegaba a 60,000 bpd. Lo que había subido más era la producción en la selva, a 19,000 bpd, y en Talara pasó de 20,000 bpd a 25,000 bpd debido a que en esos tres años se perforaron 449 pozos nuevos en 3 lotes. La llegada de la pandemia y otros problemas hicieron que la producción caiga.

¿Qué otros problemas?

Con la llegada del covid-19 se agudizaron los problemas en los dos principales lotes de la selva: 192 y 8. Las constantes tomas del Oleoducto Norperuano (ONP) y la fuerte caída del precio internacional de petróleo hicieron que ambos lotes paren.

Se tuvo que cerrar la producción del lote 67; y con algunas restricciones, el lote 95 siguió produciendo. En Talara también se dejaron de perforar nuevos pozos y la producción cayó. Pero se puede todavía llegar a producir los 100,000 bpd. Para ello no se necesitan nuevos descubrimientos, sino reactivar la producción del lote 192 y el lote 8.

Lote 8

¿Es posible reactivar estos lotes?

Sí, en el caso del lote 192 estamos en proceso. El lote 8 está más complicado porque Pluspetrol se declaró en liquidación y se está viendo un tema judicial ahí, pero con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) hemos estado trabajando un proyecto para reactivar ese lote a través de Petroperú.

Eso ya está encaminado, para que el lote 8 pase a Petroperú y que busque un socio (ver otrosí digo), al cual también se le adicionaría, como proyecto piloto, la participación de una empresa formada por comunidades indígenas de cerca del lote 8.

Otros lotes y Talara

¿Con la producción de esos dos lotes se llegaría a los 100,000 bpd?

Si en la selva se pone en producción el lote 64, que ya está transferido a Petroperú -se está en espera de la autorización para firmar el contrato respectivo- en dos años ese lote puede producir entre 6,000 y 8,000 barriles diarios, incluso tiene potencial para producir hasta 20,000.

Asimismo, si entra en producción el lote 39 de Perenco, que está esperando la renovación del contrato por 10 años, junto con el lote 67 que también lo tiene esa empresa, pueden llegar en una primera etapa a producir unos 20 mil barriles diarios.

¿Qué puede comentar sobre la producción en Talara?

En Talara se puede incrementar la producción (ver vinculada). En estos tres años me he cansado de decir que el petróleo está, que el problema no está en el subsuelo sino en la superficie, hay que darles viabilidad a los proyectos petroleros.

Aspectos normativos

¿Qué avances se han logrado y qué dejan para el nuevo gobierno en el aspecto normativo?

Está pendiente reestructurar mejor el sector. Habíamos planteado, e impulsamos mucho ello, modificar la ley general de hidrocarburos, pero no salió, no tuvimos el apoyo político. Ante eso, propusimos cambios que sí podíamos manejar con el Minem: el tema de calificación de las empresas; revisar el reglamento de exploración y producción de hidrocarburos; y, el reglamento de regalías.

¿En qué estado se encuentran esas propuestas?

Todos estos proyectos Perupetro los preparó y envió al Minem, pero lamentablemente no han avanzado, ni se ha prepublicado ninguno de ellos. La última información que nos han dado es que están dejando esos cambios para el próximo gobierno.

¿Qué buscaban los cambios a esos reglamentos?

El reglamento vigente de calificación de empresas es un poco duro. Para calificar una empresa tiene que estar entre el top 100. Eso era apropiado hace muchos años, pero ahora hay mucha competencia y había que cambiar eso, permitir grupos, o empresas más pequeñas, pero con buena posición financiera.

Sobre las regalías se planteaba cambiar totalmente la forma en la que se calculan estas, que la regalía sea una función del precio del petróleo, del caudal de producción y del área donde se produce, que es lo que se hace a nivel mundial.

¿Percibe que las empresas petroleras querrán venir al Perú hoy?

Es difícil que hoy las empresas petroleras quieran venir al Perú, por dos razones. Una es que el ambiente político que se ha generado en los últimos cinco años ha desanimado a muchas empresas y peor con el discurso que se está dando ahora. Lo otro que está ejerciendo mucha presión a las compañías es la transición energética. Esto de bajar a cero la emisión de dióxido de carbono hacia el 2050 las está retrayendo.

LAS ALTERNATIVAS EN EL LOTE 8. El lote 8 fue abandonado por Pluspetrol Norte y si sus socios coreanos (SK Energy, Daewoo y Korea National Oil) no siguen con la operación, el riesgo es que el lote cierre. Por ello, las alternativas que barajaba el Gobierno en caso de que los socios no siguieran con la operación, eran entregar el lote a Petroperú o hacer una nueva licitación. La entrega a Petroperú, se dijo en su momento, se haría siguiendo el mismo esquema que en el lote 192, esto es consiguiendo un socio para Petroperú que se haga cargo del 75% del lote.





Talara puede producir 35,000 barriles diarios de petróleo

Cuando se privatizó Talara, en 1990, se pensaba que esta cuenca ya no tenía mucho que dar y por ello se lotizó en grandes, medianos y pequeños lotes, sin embargo, estos 30 años han demostrado que esta cuenca puede producir más, con nueva tecnología e inversiones, señaló el presidente de Perupetro.

Eso quedó demostrado, por ejemplo, en el lote X, donde se hizo una inversión de unos US$ 1,200 millones. Ese lote que tenía 67 millones de barriles de reservas en 1994, en estas tres décadas ha producido más de 100 millones de barriles y todavía tiene 70 millones. “Si se hace esto en todos los lotes, Talara puede incrementar su producción a 35 mil barriles diarios”.

“Un estudio que demoró más de un año indica que se deben unir lotes chicos para hacer unos más grandes y atraer a operadores internacionales, y que lo acompañen operadores nacionales”, afirma.