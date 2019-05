Perupetro rebaja proyección de inversiones en hidrocarburos a US$ 550 millones para este año Seferino Yesquén, presidente de la agencia estatal, explicó que hasta la fecha solo se han invertido US$ 100 millones, debido a retrasos en distintos proyectos. Anteriormente se había proyectado inversiones por US$ 700 millones.



Petróleo Perupetro espera que este año se produzcan más de 60,000 barriles de petróleo por día. (Foto: Manuel Melgar). (Foto: Manuel Melgar)