Hoy se da comienzo a la 34 Convención Minera Perumin en Arequipa, evento minero que generará un movimiento económico por US$ 30 millones en los cinco días de participación, según representantes del Instituto de Ingenieros de Minas.

Su gerente general, Guillermo Shinno, precisó que de US$ 12 a US$ 13 millones se ha desembolsado en la organización de este evento minero, aunque se estima que todo el movimiento comercial en la Ciudad Blanca llegará a alcanzar los US$ 30 millones.

Indicó que los costos se enfocaron en la renovación de los sistemas de agua y desagüe del campo ferial, el cambio de electrificación.

Anotó que el Instituto de Ingenieros de Minas y Centro Cerro Juli han firmado un convenio para realizar la convención minera en Arequipa por dos ediciones más.

De este modo, Perumin espera contar con tres eventos mineros a desarrollarse en paralelo (Cumbre Minera, Foro TIS y Programa Ciencia, Innovacion, Tecnología y Educación), y tener a más de 1,000 conferencistas.

Se estima, asimismo, la presencia de 60,000 asistentes a lo largo de los cinco días de la cita minera.

-Referencias-

Después de seis años, esta edición de Perumin se realizará en el Centro de Convenciones Cerro Juli, situado a 45 minutos del centro de Arequipa.

A diferencia de esta nueva edición, la versión del Perumin del año 2013 se caracterizó por tener una apertura al diálogo con los grupos opositores al sector minero, quienes dieron su opinión sobre los avances del sector.

La inauguracion comienza a las 5.30 de la tarde y se espera contar con la participación del primer ministro Salvador de Solar, del ministro del Energía y Minas, Javier Ismodes, y del alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia Aguilar.

La inauguración se hará con la participación del presidente del Instituto de Ingenieros de Minas, Luis Rivera, el presidente del 34 Perumin

-Marchas-

Para esta semana también se prevén dos manifestaciones antimineras en Arequipa, organizada por opositores al proyecto de cobre Tia Maria, desarrollo de Southern Copper Corporation.

La primera se desarrolla hoy lunes 16 organizada por los frentes de lucha en Defensa del Valle del Tambo.