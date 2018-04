PERUinUSA facilitará el proceso de exportación para Estados Unidos

Con el objetivo de ayudar a los empresarios peruanos que buscan internacionalizarse y que ven a Estados Unidos como una oportunidad de crecimiento para su negocio, surge PERUinUSA, un proyecto de AmCham Perú , el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y la oficina comercial de Perú en Miami , que les facilitará todo el proceso de exportación, desde colocar sus productos y distribuirlos, hasta lograr mantener una plataforma comercial.

PERUinUSA será de mucha utilidad para el sector empresarial: mientras que los empresarios solo se dedicarán a producir, PERUinUSA se encargará de realizar los trámites USDA, FDA, CBP, consolidar los productos, hacerse cargo de la exportación, así como del servicio de aduanas.

Una vez en Estados Unidos , manejarán todos los trámites de importación, gestionarán el almacenamiento de los productos, realizarán el control del inventario y, de ser necesario, también el servicio de maquila.

Además, se identificarán los canales más apropiados de retail para la distribución (supermercados, mayoristas y marca blanca), y se brindará apoyo digital en canales de e- commerce.

Los empresarios también tendrán la opción de hacer sus productos conocidos, a través de las estrategias de redes sociales de la misma plataforma www.peruinusa.com, que será activada a inicios de mayo aproximadamente.

Asimismo, en junio, la Oficina Comercial de Perú en Miami estaría organizando la primera rueda de negocios en Miami y activando una serie de iniciativas de promoción de los diversos productos.

Max Rodríguez Guillén, director de la Oficina Comercial del Perú en Miami, indicó que el Proyecto PERUinUSA busca adaptarse a las circunstancias de cada empresa, siendo un apoyo en todo el proceso de exportación, como un aliado comercial.

De la misma forma, agregó que, incluso los empresarios recibirán asesorías personalizadas para mejorar sus productos- por ejemplo, el etiquetado-, adecuándolos al mercado americano.

“La idea es invertir y que el producto se compre. Entrar a Estados Unidos es fácil, lo complicado es mantener el negocio a largo plazo”, comentó.

Omar Azañedo, gerente del Trade Center de AmCham Perú, señaló que el proyecto se iniciará solo con 8 empresas y sus ofertas exportables, luego se confirmarán en abril a las empresas aceptadas y a fines de mayo se estaría enviando el primer contenedor con la carga consolidada de los participantes.

Estados Unidos

Estados Unidos es el principal destino de nuestras exportaciones no tradicionales y representa casi la tercera parte del total de nuestra oferta en esta categoría con 29%, seguido de Holanda con el 7.5 % del total. En el 2017, se exportó US$ 11.728 millones de dólares en productos no tradicionales.

“Del total del sector exportador no tradicional, el 44% representa a la agroindustria, donde Estados Unidos es su principal comprador. Hay que tener en cuenta que, en el 2017, nuestro país superó por primera vez la cifra de los 5 mil millones de dólares en total de exportaciones agroindustriales y EE. UU. representó el 33% del total, seguido de países europeos como Holanda (16%), España (7%) y Reino Unido (5%)”, indicó Omar Azañedo de AmCham Perú.

Por otro lado, el punto de consolidación de la mercadería será en Miami, un lugar de tránsito para que los productos se vendan en nuevos mercados de Estados Unidos.

“Actualmente, Miami es la puerta de ingreso de las Américas y una plataforma clave para el comercio internacional. Recibe 1362 vuelos semanales y llegan 109 aerolíneas -más que cualquier otro aeropuerto-, convirtiéndola en una zona de libre comercio que facilita la entrada de productos a Estados Unidos”, afirmó Max Rodríguez Guillén de la oficina comercial de Perú en Miami (OCEX Miami).

Según el Top Trading Partners from Americas (2016), Perú ocupaba el puesto siete en el ranking como socio comercial global de Florida, con un total de US$ 3.92 mil millones. Miami es el puerto número uno de entrada para el Perú con US$ 771 millones.

Asimismo, durante el 2017 se ha logrado exportar por un valor de US$ 839,544,181 en el sector de agroindustria, US$ 32,331,383 en biocomercio y US$ 9,238,281.00 en pesca y acuicultura.