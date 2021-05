La campaña de vacunación contra la COVID-19 en el Perú avanza despacio. Por eso, muchos peruanos optan por recibir las dosis en Estados Unidos provocando un incremento en el tráfico aéreo hacia ese país.

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Migraciones, más de 81,000 peruanos han viajado al país norteamericano entre abril y mayo para vacunarse. De esa forma, se estima que más de 100,000 compatriotas han llegado a Estados Unidos en lo que va del año.

Esta tendencia continuará en mayo y junio, cuenta Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo (Apavit) a Gestión.pe, lo cual ha provocado que las reservas de vuelos a ese destino se aplacen hasta los meses de julio y agosto.

“Entre mayo y julio las reservas están casi al tope. Muchas personas han planeado viajar, otras están esperando el resultado electoral para ver qué sucede y decidir si viajan en julio o agosto, por las vacaciones y Fiestas Patrias”, sostuvo Acosta.

Añadió que la principal razón del aplazamiento de compra por parte de los viajeros es el de no encontrar vuelos disponibles para llegar a Estados Unidos a vacunarse. Asimismo, todavía no se registra una compra anticipada como en meses previos a la pandemia, porque la venta de pasajes sigue siendo vertiginosa.

La mayoría de peruanos está viajando en familia a Nueva York, Orlando y Miami, las ciudades preferidas para recibir la tan ansiada inoculación. El ‘boom’ del “turismo de vacunas” en Estados Unidos, continuará hasta junio y podrá alargarse hasta julio y agosto debido a las vacaciones de medio año y Fiestas Patrias, fechas en las que muchas personas deciden viajar al extranjero.

En mayo se registraron compras de pasajes para volar en junio y julio. Ello ha provocado una importante demanda en las reservas, por ello, los peruanos que se animan a volar a Estados Unidos estos días, encontrarán tickets dentro de dos meses.

“Mayo y junio ya están al tope de capacidad porque la demanda sigue fuerte. Por eso, muchas personas ya vienen pensando en comprar para julio y aprovechar las vacaciones de los hijos”, comentó.

Las agencias de viaje también se preparan para otros destinos que abrirán sus fronteras para que los extranjeros puedan recibir vacunas. Uno de ellos es Cuba, una ciudad netamente turística por sus playas.

Inversión

Los peruanos que viajan a aplicarse la única dosis de Johnson & Johnson se quedan cuatro días en promedio e invierten entre US$ 1,000 y US$ 2,000. Quienes optan por recibir dos dosis destinan entre US$ 2,000 y US$ 4,000 porque llegan a Estados Unidos, regresan a Perú para luego retornar 20 días después.

Finalmente, están las personas que aprovechan la vacunación para hacer turismo. Ellas suelen permanecer unos 25 días y gastar entre US$ 8,000 y US$ 16,000, incluidas las visitas a los parques temáticos y otras ciudades.