En el segundo trimestre del año el gasto que realizaron los peruanos que viajaron al extranjero por vía aérea se redujo en 11.8% respecto al mismo periodo del año pasado, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

Esa reducción del gasto promedio por viajero se dio por un efecto estadístico, pues hace un año los peruanos elevaron sus gastos en los viajes fuera del país por la Copa Mundial de Fútbol del 2018 realizada en Rusia, a donde viajó un importante grupo de personas.

Según el BCR, el menor gasto de los viajeros se da a pesar de que el número de peruanos que visitaron el exterior fue mayor en 12.1% que en el periodo abril-junio del 2018.

En el caso de los extranjeros que visitaron el Perú, el número de visitantes que ingresaron por vía aérea se incrementó en 6.4%, mientras que el gasto promedio por viajero subió en 4.4% en el periodo mencionado.

Con estos resultados, la cuenta viajes en Perú mostró un superávit de US$ 401 millones, mayor en US$ 111 millones al observado en el segundo trimestre del 2018.

Seguros

Respecto a los seguros y reaseguros, el BCR reportó que se observó un saldo negativo de US$ 74 millones, superior en US$ 16 millones. Los ingresos disminuyeron en US$ 5 millones, correspondiendo la mayor parte de ello al rubro de incendios, aviación y otros.

Por otro lado, los egresos fueron superiores en US$ 12 millones debido a los mayores pagos por primas al exterior.