La semana pasada se conoció que el Perú está cerca de firmar un acuerdo para impulsar la llegada de más inversiones de Estados Unidos.

El “Memorando de Entendimiento” se firmaría como parte del programa “América Crece” de Estados Unidos, creado en el 2018 con el objetivo de catalizar la inversión privada en energía e infraestructura en América Latina y el Caribe.

La iniciativa de Washington busca contrarrestar la influencia china en la región, señaló Cecilia Galarreta, directora de América del Norte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú.

“Está el interés del gobierno del presidente Donald Trump de balancear un poco esta influencia china en la región”, indicó la diplomática a la agencia Reuters.

Cabe recordar que a inicios de año Perú se unió a la ambiciosa iniciativa de infraestructura "La Franja y la Ruta" de China, pese a las advertencias de Estados Unidos a países latinoamericanos para que no estrechen sus vínculos con Pekín.

Al respecto, el economista Marcel Ramírez, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, subrayó que existe un continuo enfrentamiento entre las dos potencias globales, Estados Unidos y China, respecto a desarrollo económico, innovación e influencia en los distintos países alrededor del mundo.

¿El próximo acuerdo estratégico de Perú con EE.UU. podría afectar las relaciones con China?

Ramírez responde que no, pues duda que el acuerdo con Estados Unidos esté condicionado a que Perú discrimine las inversiones de China.

“Nosotros tenemos TLC con ambos países y no creo que ninguno esté buscando exclusividad”, refiere.

“Nosotros necesitamos de la inversión extranjera, pues no somos capaces de explotar nuestros recursos solo con inversionistas nacionales. ‘America Crece’ es una oportunidad interesante con Estados Unidos pero no debemos dejar de lado a China, que es nuestro principal socio comercial”, sostiene el analista.

Y en el supuesto negado de que Estados Unidos ponga algún condicionamiento, Ramírez remarca que Perú no debería aceptar ese tipo de acuerdos. “El Perú no debería permitirlo, no puede discriminar inversiones de ningún país”, remarcó.

En esa misma línea se encuentra Carlos Posada, director del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima, quien confía en que el próximo acuerdo con Estados Unidos no afectará las relaciones con China.

“Estados Unidos, China y Europa son nuestros tres socios estratégicos. Y Perú busca integrarse al mundo, lo que suma no daña”, subrayó.

Asimismo, Posada hace una precisión respecto a la importancia de Estados Unidos, pues refiere que si bien China es el mayor receptor de nuestras exportaciones a nivel cuantitativo, el país norteamericano es nuestro principal socio comercial a nivel cualitativo, ya que capta la mayor cantidad de productos no tradicionales y con valor agregado exportados de Perú.

“Esto implica que la cantidad de empleo que generan las exportaciones a Estados Unidos es mayor al empleo involucrado en las exportaciones a China”, anotó Posada.

Evitar doble tributación

Por otro lado, Posada refiere que el Perú debería aprovechar el nuevo acercamiento con Estados Unidos para impulsar un acuerdo que evite la doble tributación, ya que ese es uno de los factores que aleja del Perú a los inversionistas de EE.UU.

“A pesar de que tenemos un TLC, aún no contamos con el convenio que evite la doble tributación con Estados Unidos. Entonces, el inversor debe tributar en Estados Unidos y en Perú. Eso los desincentiva”, apuntó.

