Economía







Perú y FIDA firman acuerdo de financiamiento para proyecto Avanzar Rural Avanzar Rural supondrá una inversión de US$ 71.4 millones, incluyendo US$ 23.9 millones de fondos FIDA, US$ 41.1 millones aportados por el Gobierno del Perú y una contribución de los beneficiarios de US$ 6.3 millones.