Perú se ubica como el cuarto país exportador de América del Sur el 2017

Considerando a los países de América del Sur, Perú se ubicó en el 2017 en el cuarto lugar del ranking de los que exportan más. No obstante, para la Asociación de Exportadores (Adex) si se consideran los montos exportados, se evidencia que no alcanza aún su potencial y se exporta menos que Brasil, Chile y Argentina.

Juan Varilias, presidente del gremio, señaló que si el objetivo es lograr un crecimiento económico sostenido de 5% al 2021, es fundamental crear las condiciones necesarias para impulsar las exportaciones.

"Los indicadores son claros, debemos trabajar para mejorar nuestra competitividad y luchar contra la corrupción. Estamos en un momento decisivo, por lo que creo que debe ser el propio presidente de la República, Martín Vizcarra, quien lidere los cambios a través del Consejo Nacional de Competitividad, cuya labor debe ser retomada y reforzada", explicó.

Según información del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de Adex, el año pasado Perú (poco más de US$ 44 mil millones), exportó menos que Brasil (US$ 217 mil 739 millones), Chile (US$ 65 mil 883 millones) y Argentina (58 mil 134 millones), que presentaron crecimientos de 18%, 9% y 1% respectivamente.

Varilias mencionó que la agenda del nuevo gobierno debe incluir la reducción de los sobrecostos logísticos, que atentan contra la competitividad del sector y que según el Informe Global de Competitividad 2017-2018, elaborado por el World Economic Forum (WEF), Perú cayó cinco puestos (del 67 al 72) de un total de 137 países, lo que refleja su performance.

Añadió que con esos niveles de competitividad, las posibilidades de crecimiento acelerado y sostenido de nuestra economía se ven seriamente limitadas.

Así, recordó que entre los factores del Informe Global de Competitividad, en los que Perú está peor ubicado, están ‘Instituciones’ (116), ‘Innovación’ (113), ‘Salud y Educación primaria’ (93), ‘Infraestructura’ (86), ‘Tecnología’ (86), ‘Educación superior’ (81) y ‘sofistificación’ de los negocios (80).

Indicó que en una reunión con nuevas autoridades del gobierno, comentó que es posible recuperar el ritmo de crecimiento, pero que para ello se debe integrar el trabajo de los ministerios de la mano de las instituciones privadas. Asimismo expresó la importancia de llegar a más mercados en el exterior a través de una labor de inteligencia comercial, promoción de exportaciones y con almacenes en los principales puertos de destino.

"Un frente importante es la facilitación del comercio, se debe culminar el proyecto de la VUCE y simplificar los procedimientos existentes y prevenir prácticas no competitivas en el servicio de carga. También se deben fortalecer las mesas sectoriales, promover las inversiones e impulsar un nuevo modelos de Zonas Económicas Especiales, cuya propuesta ya tenemos lista en Adex”, dijo.

El líder exportador refirió que existen países competitivos y con altos niveles de PBI percapita como Suiza, (US$ 79,887), Estados Unidos (US$ 57,638), Singapur (US$ 52,962), Holanda (US$ 45,637) y Alemania (US$ 42,161), algunos de los cuales no tienen nuestra geografía ni recursos, pero logran mejores resultados económicos. Recordó que el PBI percápita de Perú es de US$ 6,049 (cifras del 2016).

El nivel de apertura comercial de Perú, remarcó, está poco orientado al comercio exterior pues sus exportaciones representan alrededor del 22% del PBI, porcentaje inferior al 31% del 2011. Algo similar ocurre con la relación comercio total (exportaciones e importaciones) respecto al PBI. De representar el 56% en el 2011, pasó al 45% en el 2016