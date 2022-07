Perú tiene 804 oportunidades comerciales no aprovechadas en Australia por US$ 4,194 millones de productos de diversos sectores, entre los que destaca el químico, la siderometalurgia, agroindustria, prendas de vestir y minería no metálica, informó el director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (CIEN-ADEX), Edgar Vásquez Vela.

Vásquez precisó que son productos ya exportados por Perú al resto del mundo con gran potencial para ingresar a ese destino.

“En el corto, mediano y largo plazo debemos construir y aprovechar las oportunidades que brinda este mercado de más de 25 millones de habitantes con gran poder adquisitivo y alta preferencia por los productos sostenibles y orgánicos”, detalló.

En su opinión, es un país poco explorado debido a su lejanía, por lo que desde Adex apoyarán a los empresarios peruanos a dinamizar el comercio con Australia cuya característica, por ahora, es que es relativamente pequeño en comparación con lo que Perú tiene con otras naciones.

Destacó que el TLC vigente, desde febrero del 2020, es el primero con un capítulo sobre pymes, desarrollo y facilitación de negocios, brindando instrumentos a las medianas, pequeñas y microempresas a fin de que se beneficien en igualdad de condiciones.

“A través de los gobiernos se pone a disposición de los empresarios canales de cooperación, asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades”, dijo.

Oportunidades

El director del CIEN-ADEX detalló que en el sector químico las oportunidades son por US$ 1,058 millones. Algunos productos son las cajas de plásticos recicladas, placas y láminas y tiras de los demás polímeros de polímeros, placas, láminas, hojas y tiras de los demás polímeros de etileno, y placas, láminas, hojas y tiras de politereftalato de etileno.

En la siderometalurgia (US$ 921 millones) hay posibilidades con el alambre de cobre, plata aleada en bruto, barras y perfiles de cobre y material de andamiaje y encofrado; en la agroindustria (US$ 781 millones) resaltan los alimentos para la acuicultura, preparaciones y conservas de pimiento, alcachofas, ají, gandules, galletas, espárragos, arándanos frescos, páprika, capsicum y pimiento triturado y aceitunas verdes.

En la cadena textil-confecciones (US$ 641 millones) están los polos de algodón para hombres, mujeres y niños, camisas de punto de algodón para hombres y niños, pantalones y shorts de algodón para hombres y niños y pijamas de algodón para hombres y niños.

Finalmente, Vásquez resaltó que el empleo asociado a las exportaciones a Australia es fuente relevante de sustento para un importante número de peruanos.

“En el 2021 fueron alrededor de 14,657 puestos de trabajo entre directos, indirectos e inducidos”, señaló.

En cifras

De acuerdo con el Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, en el 2021 las exportaciones totales a Australia sumaron US$ 144 millones 135 mil, superando las cifras del 2019 (prepandemia) con US$ 91 millones 849 mil.

En el rubro tradicional (US$ 103 millones 357 mil) resaltaron el cobre, aceite de pescado y café sin tostar, y en el no tradicional (US$ 40 millones 777 mil) el mango, quinua, palta, arándano congelado, espárragos y cacao en polvo (agroindustria), compuestos de oro, fungicidas a base a cobre y óxido de zinc (químicos) y polos de algodón para hombres o mujeres y demás prendas de vestir de punto de algodón (confecciones).

Nota

El TLC con Australia se firmó el 12 de febrero del 2018 y entró en vigor el 11 de febrero del 2020.

