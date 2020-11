El ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, explicó -durante su presentación ante la Comisión de Presupuesto- que el país tendrá que endeudarse el próximo año para adquirir las vacunas contra el COVID-19.

“Según la Constitución el país no puede endeudarse por cualquiera cosa sino para actividades no permanentes. Sin embargo, excepcionalmente - para el 2021- necesitamos financiar algunas actividades que son gasto corriente, pero que no son gastos permanentes, (como son) las famosas vacunas (COVID-19) ”, subrayó.

“Por lo tanto necesitamos endeudarnos para este gasto que felizmente no es permanente, aunque es corriente, como financiar las vacunas, básicamente ”, agregó.

Igualmente destacó que es imposible saber las condiciones a las que nos prestaremos en bonos u otros mecanismos porque depende de un montón de factores.

“Por ejemplo cuando emitimos bonos globales; la tasa de interés a la que emitimos depende mucho de la tasa de interés internacional de los bonos del Tesoro de Estados Unidos; dependerá también de la percepción que en esos momento tengan los inversionistas sobre nuestro país. En resumen, es imposible saber exantes cuáles pueden ser los interés de esa deuda”, acotó.

Añadió, igualmente, que diferencia de hace 30 años, el Perú tiene un montón de mecanismos y alternativas para endeudarse.

“En los 90, el Perú no tenía muchas alternativas de endeudamiento. Sólo teníamos como camino al BM o al BIF con la anuencia del FMI, previo acuerdo. Hoy, 30 años después y producto de tres décadas de desarrollo de una política fiscal responsable, el panorama es distinto ya que ahora podemos prestamos en bonos en soles, aquí en el Perú, que son los llamados bonos soberanos o emitir a fuera que son los llamados bonos globales o también podemos prestarnos del BM y del BIF, en concreto tenemos una gama de alternativas”, añadió.

Nota: Por amplia mayoría en la Comisión de Presupuesto se aprobó a ley de endeudamiento y de equilibrio fiscal para el año 2021. Todavía se debate la ley de presupuesto.