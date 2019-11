El Gobierno Peruano y el Banco Mundial (BM) suscribieron un contrato de préstamo por US$ 85 millones para financiar el programa ‘Mejoramiento de los servicios de justicia no penales a través de la implementación del expediente judicial electrónico’, el cual tiene un presupuesto que asciende a US$ 158 millones.

“Este programa busca mejorar la eficiencia, el acceso, la transparencia y la satisfacción del usuario en la entrega de los servicios de justicia mediante la adecuada implementación del expediente judicial electrónico no penal”, afirmó la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva.

Asimismo, recordó que el presupuesto público del próximo año incluye un aumento de S/ 986 millones para continuar avanzando en la reforma de justicia.

“Este aumento beneficiará, entre otros, al Ministerio de Justicia, al Poder Judicial y a la Fiscalía. Asimismo, este programa que se ejecutará en los siguientes cinco años contará con US$ 73 millones adicionales que financiará el Tesoro Público”, detalló.

El programa incluye cinco entidades del sistema de administración de justicia: el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Academia de la Magistratura y la Junta Nacional de Justicia.

“Apoyaremos a estas cinco entidades del sistema de justicia para mejorar sus capacidades en la recolección, procesamiento y análisis de información. De esta manera, contribuiremos a que puedan utilizar datos para la toma de decisión", sostuvo Marianne Fay, representante del BM en el Perú.