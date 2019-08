Al cierre del primer trimestre del año –de acuerdo al catastro latinoamericano de la Corporación de Bienes de Capital (CBC)– Argentina y Perú lideran en montos de proyectos de inversión privada estimada para los próximos cinco años.

Quedando rezagado al tercer lugar a Chile, según propaló el diario El Financiero de este país.

Más atrás se ubican –en cambio– Colombia y Ecuador.

El reporte, cabe precisar, contempla iniciativas privadas con cronograma definidos en tres sectores: energía, minería e hidrocarburos.

Excluye, en cambio, rubros como inmobiliaria, obras públicas, industrial, forestal y puertos.

Así, en el caso de Perú se proyecta US$ 28,216 millones en inversiones en los próximos cinco años (2019 – 2023), de los cuales el 83% corresponde a minería; el 10% a hidrocarburos y 7% de energía.

Entre las iniciativas destacadas por la Corporación de Bienes de Capital (CBC) se ubica la Central Hidroeléctrica La Virgen con US$ 10 millones de inversión, que se construirá en la provincia de Chanchamayo (Junín).

Al igual que la modernización de la refinería de Talarara por US$ 671 millones en Piura y en minería –rubro en el que Perú supera a Chile– se encuentra el proyecto Marcobre (conocido como Mina Justa) en Nazca, cuya inversión asciende a US$ 1,217 millones.

No obstante, si se ve observa al detalle, la inversión privada en Perú –prevista para este año– en dos sectores evaluados como son energía y minería será menor a la que se espera en Chile para el 2019.

En energía se proyecta que la inversión para este año llegará US$ 396 millones y en minería US$ 3,685 millones; muy por debajo de lo que espera en Chile de US$ 3,230 millones y US$ 5,947 millones, respectivamente.

Solo en hidrocarburos la Corporación de Bienes de Capital (CBC) estima que bordeará US$ 695 millones por encima de los US$ 330 millones previstos en Chile.

No obstante, desde el 2020 –en el caso de minería, por ejemplo– las inversiones previstas para Perú empiezan a repuntar, dejando de lado a Chile. Igual ocurre en hidrocarburos (Ver cuadro)





Fuente: diario El Financiero de Chile