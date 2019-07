Perú es el sétimo mayor proveedor de baldosas cerámicas y piedra natural de EE.UU.

Perú es el sétimo país proveedor de baldosas cerámicas y piedra natural de Estados Unidos al haberle exportado por US$ 28.2 millones durante el 2018, afirmó la Oficina Comercial del Perú (Ocex) en Los Ángeles.



El desenvolvimiento positivo de la economía y del sector inmobiliario en los Estados Unidos viene impulsando las ventas de materiales de construcción entre las que destacan las baldosas de cerámicas y piedra natural.



A esto, se estima que las ventas de estos productos alcancen los US$ 5,700 millones y 3,900 millones de pies cuadrados el 2019, con una proyección de crecimiento anual entre 4.5% y 5% en dólares y pies cuadrados en los próximos cinco años, según la consultora especializada Catalina Research.



Tanto las baldosas cerámicas como la piedra natural son valorados por los consumidores por los beneficios que brindan, entre los que destacan la resistencia, durabilidad, facilidad de mantenimiento, diversidad de diseños y la versatilidad para ser usados en diferentes ambientes.



Todas estas características han generado que en los últimos años surjan nuevas aplicaciones en áreas donde no habían sido utilizados tradicionalmente, como en pasillos, cuartos de entretenimiento, patios y tableros conocidos como “countertops”, entre otros, lo cual ha impulsado la demanda de estos productos.



Este desempeño positivo se evidencia en el reporte de ventas de cobertores de pisos elaborado por Floor Covering Weekly, el cual indica que, si bien las alfombras mantienen el liderazgo del mercado con casi el 50% de las ventas, las baldosas cerámicas y la piedra natural han incrementado su participación de mercado alcanzando valores de 14.3% y 5.7% el 2017, y crecimientos de 6.8% y 4.6%, entre 2017 y 2016, respectivamente.



En ese sentido, ambos productos serían los que liderarían el crecimiento de la industria, siendo superados solamente por las baldosas lujosas de vinil, las cuales presentaron un crecimiento de 28.3%, en el mismo periodo.



Tal es la importancia de este sector, que Estados Unidos es el principal importador mundial de baldosas cerámicas, alcanzando el 2018 los US$ 2,290 millones y 2,190 millones de pies cuadrados, con crecimientos de 3.6% y 4.6%, respectivamente.



Así, los principales países abastecedores fueron el 2018, China con US$ 626 millones, México con US$ 230 millones e Italia con US$ 709 millones, siendo Perú el sétimo país proveedor con US$ 28.2 millones y una participación de 1.2%, según lo indicado por el Tile Council of North America (TCNA, por sus siglas en inglés).



Por otro lado, respecto a las importaciones de piedra natural, entre las cuales se encuentra principalmente el granito, mármol y travertino, éstas totalizaron el 2018 los US$ 1,700 millones.



En este caso, el Perú obtuvo una participación de 0.24% con un valor de importación de US$ 4.3 millones principalmente de travertino, según cifras de Stone World.



De esta manera, tanto la producción norteamericana de baldosas cerámicas como de piedra natural, es complementada con las importaciones, las cuales en su conjunto satisfacen la demanda de estos productos.



Así, éstos son distribuidos a través de tiendas especializadas en ventas de baldosas cerámicas y piedra natural, centros de renovación de hogar y a través de Internet.



Entre las tiendas especializadas, destacan los centros de venta de la empresa Mohawk Industries Inc. con el 25% de participación, seguido por Floor and Decor Outlets of America Inc. con 7.1% y The Tile Shop con 3.9%.



Si bien es cierto que las tiendas especializadas lideran las ventas de estos productos, el éxito alcanzado en los últimos años por los centros de renovación inmobiliario como Home Depot y Lowe’s, denominados “big-box” debido a que ofrecen todos los productos de construcción en un solo lugar y a precios competitivos, característica que ha generado este mayor interés por parte del consumidor.



Considerando que estos productos requieren un conocimiento técnico en su proceso de instalación tanto en el sector residencial y no residencial, son los contratistas certificados en construcción los que lideran las compras con el 52.1% de participación.



En segundo lugar, se encuentran los dueños de casas con el 31.1% quienes realizan proyectos de remodelación por sí mismos y, en tercer lugar, otras instituciones como negocios, empresas minoristas, agencias de gobierno, los cuales generan el restante 16.8% de las ventas de las tiendas especializadas, según lo indicó IBISWorld.



Asimismo, las marcas reconocidas en esta industria son Dal-Tile, American Olsen, American Marazzi (pertenecientes a la empresa Mohawk Industries Inc), Shaw, Florida Tile, Emsaer Tile, Crossville, entre otros, las cuales son ofrecidas a través de los diferentes canales de distribución.



Tendencias

Por su parte, en la feria internacional Coverings 2019 fueron mencionadas las tendencias en diseño que se mantendrán y liderarán.



Así, en referencia a los estilos, destacan las baldosas con reflejo que brindan mayor iluminación y personalidad a los ambientes, los colores fuertes como los sofisticados negro y plomo que se han convertido en los “nuevos neutros” especialmente en los acabados con look de mármol y los cerámicos con formas llamativas que incluyen estilos geométricos y con semejanza a la madera.



Y, respecto a los tamaños, las baldosas de formatos grandes mantendrán su crecimiento en el mercado, las cuales gracias a la tecnología, actualmente alcanzan tamaños de hasta de 60” x 120”. Además, se debe considerar la importancia actual del cuidado ambiental y sostenibilidad en los proyectos inmobiliarios.



Por ejemplo, según la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el 81% de contratistas el 2017 se comprometieron en alguna forma con proyectos de construcción sostenibles o llamados “green buildings”.



Finalmente, la Ocex del Perú en Los Ángeles consideró que las empresas peruanas deben invertir en tecnología que les permita desarrollar diseños y tamaños innovadores, con un proceso sostenible y que además, analicen los tipos de empresas norteamericanas a las cuales podrían abastecer con mayor efectividad, ya sean importadores, tiendas especializadas, o centros de renovación inmobiliarios.