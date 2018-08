Perú Service Summit 2018 generaría negocios por más de US$ 100 millones

El día de hoy se inició el Perú Service Summit 2018, una plataforma comercial especializada en exportación de servicios que reúne a lo mejor de la oferta de contenidos y soluciones empresariales, y se tienen programadas 2,300 citas de negocios, con lo cual se espera generar más de US$ 100 millones en transacciones comerciales.

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) detalló que en este evento, los emprendedores peruanos tendrán la oportunidad de contactarse con más de 100 empresarios de más de 15 países y ellos, a la vez, podrán generar negocios con los mejores exportadores peruanos.

Las líneas que se negociarán son: animación digital, arquitectura, BPO – cobranza, consultoría en ingeniería, editorial, industria gráfica, marketing digital, servicios a la minería y software.

Asimismo, en el Foro Internacional de Servicios se prevé la participación de unas 40,000 personas de manera presencial y virtual, a través del streaming.

En las siete versiones previas realizadas del Perú Service Summit se generaron negocios acumulados por US$ 400 millones, con la presencia de 1,200 empresarios nacionales e internacionales. A su turno, el Foro Internacional de Servicios registró 145,650 participantes.

Además, se realizará la premiación Perú Exporta Servicios, la rueda financiera, el Congreso Latinoamericano de Cobranzas y la Ruta Exportadora: Diez Pasos para la Exportación de Servicios.

En esta edición, se realizará el lanzamiento del primer smart watch para niños, desarrollado por una empresa peruana y que próximamente ingresará al mercado estadounidense.

Asimismo, se presentará la solución biométrica para la inclusión social para la identificación de ciudadanos peruanos interconectados con la Reniec para acceder a información remota desde lugares donde no existe cobertura de datos.

Se realizará, también, el lanzamiento de la Coalición de Exportadores de Servicios, integrado por diferentes gremios especializados para impulsar el desarrollo de los servicios y su internacionalización.

DATO

- En los últimos años, Perú ha tenido mayor presencia como país proveedor de servicios especializados. Es así que, de lo exportado en este sector en el 2004 por un monto de US$ 1,993 millones, se llegó a US$ 7,394 millones en el 2017. Se espera que al año 2021 el monto alcance los US$ 13,000 millones.