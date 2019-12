Si se mira solo el flujo de visitantes que ingresaron al país se puede observar que hay un incremento de 1% este año, respecto al año pasado, con 4.4 millones de visitantes; pero si se retira el flujo del efecto de Venezuela, por el alto número de migrantes en el 2018, se reporta un incremento de 6% en el turismo receptivo, sostiene el presidente Ejecutivo de Promperú, Luis Torres.

“Ha sido un año de turbulencia en los mercados internacionales. Si descontamos del turismo receptivo el efecto de Venezuela, hemos crecido casi un 6% en 21 mercados, que generan cerca del 90% del turismo receptivo hacia el Perú” afirma el representante de Promperú, aunque no ha sido lo que se espera, pero si permite ser una base para el 2020.

De esta manera, sostiene que el pilar fundamental para el 2020 será la marca país, en un trabajo conjunto con el sector privado, y que ha sido aprobado en el Consejo Directivo del pasado 19 de diciembre, en el que se han propuesto que para el 2020 se llegue a los 4.8 millones de visitantes, “esto significa un crecimiento de entre el 7% y el 8%”, sostiene.

Pero lograr la meta consideran que, la primera fase de la negociación comercial entre Estados Unidos y China dinamizará los mercados internacionales y un segundo elemento, es que los Juegos Panamericanos 2019 permiten sentar la base de lo que va a ser el turismo deportivo.

“Con el legado de los Panamericanos ha generado un interés en los empresarios peruanos y extranjeros de mirar al Perú para organizar eventos deportivos para disciplinas olímpicas, que generan puntajes internacionales y para otras disciplinas que, no teniendo una participación importante en el Perú, ven como una plaza nueva”, sostiene.

De esta manera, detalla que en marzo, Perú será sede del Campeonato Mundial de Roller Games, en la que estima llegarán más de 6000 visitantes.

“Muchos de los participantes son influencers o celebridades y eso genera un efecto multiplicador de promoción muy importante”, expresó.

Relanzamiento de Perú Mucho Gusto 2.0

El otro pilar para impulsar el turismo receptivo es el turismo gastronómico, “desde que se crea Perú Mucho Gusto se desarrolló la promoción para la internacionalización de la gastronomía peruana en el 2004 y que dio origen a Mistura”, comenta.

Tras indicar que, con asociaciones de cocineros industrias afines a la gastronomía van a llevar adelante el primer Congreso Mundial de Cocineros en el Perú, juntar acerca de 100 cocineros a nivel internacional y crear un espacio de discusión sobre la base de los objetivos de desarrollo del Milenio vinculados a la sostenibilidad.

“Vamos a poner en valor a nuestro patrimonio cultural que la gente sepa de dónde sale la quinua, maca y otros productos. Además, cómo hemos podido adaptar cultivos del extranjero a nivel local, y generar una nueva plataforma de oferta de la industria gastronómica”, sostiene.

Y es que en los planes está la realización de una versión 2.0 de Perú Mucho Gusto, en el que se va a introducir una nueva estrategia con todo lo que son ingredientes de la industria gastronómica.

“Hoy día exportamos US$ 7,000 millones en productos de agroexportación y tenemos 5,000 restaurantes en el mundo, si el propósito en el mediano o largo plazo es tener 50,000 restaurantes en el mundo ¿Cuántos ingredientes más vamos a necesitar para la industria gastronómica?”, detalla.

Más aerolíneas

Dentro de la estrategia de promoción para el 2020 estamos potenciando lo que son alianzas estratégicas, que permitan una mayor conectividad a nivel de los países de Sudamérica.

Una parte del trabajo se ha dado a través de las mesas de conextivodad aprovechando no solo el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y sino que los aeropuertos regionales, que ha tenido uno de los frutos con el retorno de la línea aérea brasilera Gol Perú, con el que estima generará un movimiento de 300,000 pasajeros, lo que significa un aumentó entre 7% y 8% del turismo receptivo de Brasil.

“Lo mismo va a ocurrir con México y lo mismo estamos trabajando alianzas estratégicas con Estados Unidos, Europa y Asia”, indicó.

Recordó que la alianza estratégica con Emirates Airlines que se anunció hace unos días para la carga, “es preludio de que debe venir de Emiretes Airlines a Lima con esta combinación de servicios de carga y pasajeros”.

Además, el hecho que una línea aérea desde talla global ponga a Perú como su hub para la región es muy grande porque no sirve de carta de presentación para ir a buscar a otras líneas aéreas conjuntamente con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de Relaciones Exteriores.

Eventos para el 2020

En el 2019 se realizaron 30 eventos internacionales y para este 2020 se tiene previsto 90 eventos internacionales a lo largo del año, comentó Luis Torres.

“Hay eventos que uno gestiona y que demoran dos años en promedio en llegar al Perú, entonces lo que hemos hecho con nuestras oficinas comerciales, que están alineadas plenamente con la promoción del país”, expresó.

Detalló que, los 90 eventos están vinculados por ejemplo, con la economía naranja.

“Vamos a potenciar también el trabajo y locaciones sísmicas, vamos a este promover más los eventos de turismo de avistamiento de aves, en la que Perú es líder mundial” expresó.

De la misma manera, sostuvo que sólo por este factor son varios miles de dólares los que gastan el sector empresarial.

“Van a beneficiar regiones de la selva es importante activo”, detalló.





si, es un trabajo que le corresponde más al mincetur que creo que ellos tienen más noticias positivas sobre el particular que que que que te pueden comentar de manera oficial, pero si es un trabajo que se va a notar con más fuerza en el 2020 de hecho ya estamos participando en foros internacionales para generar esta alianza de líneas aéreas a Perú Y nosotros acompañamos a y el mincetur con nuestro programa de promoción.













En lo respecta al mercado Estados Unidos Ahí es donde va a entrar al taller una estrategia de sinergia entre turismo y exportaciones, tú sabes que Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones y valor agregado.





Es una importante fuente de generación de turismo receptivo hacía Perú. Nosotros tenemos ahí un conjunto de herramientas que hemos identificado para el 2020 donde por ejemplo, esto a la plataforma de promoción de Perú en Estados Unidos se va a utilizar para promover el turismo hacia el Perú, por ejemplo, tenemos en ferias como exhibiciones como Perú Moda, dónde vienen cerca de 1000 compradores internacionales. En el año son alrededor de entre 3000 a 4000 compradores que vienen a toda la plataforma de exportaciones que se hacen en Perú este se llama turismo corporativo, pero este turismo corporativo que viene hacer sólo negocios estamos trabajando para poder hacer que se conviertan en embajadores del turismo s.a. Peru, invitándolos y proporcionándole paquetes de promoción para que puedan ver no solamente Machu Picchu, sino Kuelap, exploren aves que es otra fuente importante.

También nosotros iniciando la ruta de promoción del café y del pisco como complemento no a las actividades de promoción de exportaciones y también estamos con una campaña de promoción gastronómica en Estados Unidos, para que no solamente vengan a conocer y disfrutar de nuestra gastronomía, sino también que se me olvide por el lado corporativo de dónde salen los ingredientes de la cocina que está conquistando los paladares en el mundo, no por ejemplo saber de dónde sale la quinoa De dónde sale la palta. Qué regiones en la sierra que tienen un pasado cultural espectacular De dónde sale este los arándanos.





El cacao y éste es uno los cacaos finos del planeta que ganan premios, o que tenemos 19 regiones productoras de cafés especiales que recientemente en la edición de la feria internacional de cápitas excelencia, hemos colocado 300 kg a $23,000 son sus elementos están dentro está nueva campaña de Estados Unidos a la que se suma a la campaña de la maleta viajera que ha sido fantástica por los resultados son una serie de elementos que se van dando en el mercado americano con una sinergia entre exportaciones y turismo, Qué es la base de la ciudad de promoción que Esperamos que nos va a dar estos números en el 2020 de acuerdo, hay un número que te comentaba Hace unos días atrás o buenos informan desde Perú en 2019 fue 30 eventos internacional.





Evento para el 2020

Te dieron, no, pero ustedes si nos vamos, nos vamos a acerca de 90 eventos internacionales entre los que vamos a Identificar y los quedamos a traer, hay eventos que uno gestiona y que demoran dos años en promedio en llegar al Perú entonces lo que hemos hecho con nuestras oficinas comerciales, que están alineadas plenamente con la promoción del país. Es que vamos a Identificar y atraer, no 30, sino 90 eventos internacionales eventos que están vinculados con por ejemplo, economía naranja. Vamos a potenciar también el trabajo y locaciones sísmicas, vamos a este promover más los eventos de turismo de avistamiento de aves, Perú es líder mundial en avistamiento de aves, el ingreso promedio que deja un turista por este concepto son de varios miles de dólares y eso es algo que nosotros hemos identificado que la mano con el sector empresarial Y dónde se van a beneficiar regiones de la selva es importante activo y patrimonio en especial





para ampliar el número de días en Perú yo lo tengo que hacerlo, que es muy fuerte en turismo, gastronómico otros son los otros elementos que un que un turista que gasta en promedio $1500 en Perú puede gastar un poco más. Si van amplía la oferte, dice esa fuerza que para nosotros se llaman segmentos turísticos.





Segmentos turísticos hay que viene viene, por ejemplo que te comentaba el avistamiento de aves tiene, por ejemplo, el turismo comunitario el ministro Vázquez acaba de relanzar la estrategia comunitario y sientes un turismo que principalmente está dirigido a Millenials y es que mucho del de turismo corporativo tiene que ver con Milleniasl y que son ejecutivos internacionales que van hasta los 35 años, pero también tienes el tema de la ruta del café y del pisco Y eso es muy importante porque en un mundo que está buscando sostenibilidad economía circular digital y que lleva al final a que el consumidor personalice más vale la redundancia su consumo Es que un país puede ofrecer un portafolio de segementos turísticos diferenciados unos de otros y enriquece el valor el valor de un turista para elegirun destiono.





Elegir un destino eso impacta directamente en el número de días Y por consiguiente en el gasto promedio de visitantes, simplemente es un promedio.