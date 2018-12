Perú será el mercado con más compras online de Sudamérica el 2019

Perú se convertirá el próximo año en el líder sudamericano de compras online, según las proyecciones de TiendaMIA.com, que espera alcanzar el 40% de su facturación anual durante este último trimestre en el que se realizan las campañas de Navidad, Black Friday y Cyber Monday.

“Con poco tiempo, Perú se posicionó rápidamente como nuestro tercer mercado. Ahora ya es el segundo mercado a la par de Argentina, y en pocos meses superará a Uruguay”, señaló Gonzalo Peralta, country Manager de TiendaMIA.com en Perú, quien destacó que el mercado nacional superó todas las expectativas en poco más de diez meses de iniciadas sus operaciones.

Según un informe de la International Data Corporation (IDC) sobre el impacto del comercio electrónico y su evolución en América Latina, el e-commerce ha triplicado sus ventas en la región durante los últimos seis años y registra US$ 40,000 millones.

“Lo que encontramos en Perú fue una necesidad no satisfecha. Los clientes querían comprar cómodamente a distancia desde su hogar, oficina o cualquier lugar del Perú, consolidar el paquete con todas sus compras y despreocuparse del envío, desaduanaje y la normativa aduanera sobre el pago de impuestos. Nosotros ante toda esa necesidad, actuamos primero con transparencia, y el peruano ha respondido satisfactoriamente”, agregó Gonzalo Peralta.

Cabe precisar que TiendaMIA.com es una plataforma norteamericana que permite acceder a descuentos originales y participar en fechas emblemáticas de e-commerce como Black Friday, Amazon Prime, Cyber Monday, President Day y Labor Day; también tiene presencia en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Colombia.

Asimismo, tiene previsto operar en el corto plazo en otros mercados de Sudamérica y Centroamérica. Actualmente, esta plataforma norteamericana vende unos 15 mil paquetes por mes, pero para este último bimestre debe superar los 35 mil paquetes, es decir, crecerá más de 200 %.

En lo que respecta a tickets promedios, en Perú es de US$ 120, mientras que en Argentina es de US$ 150, Uruguay US$ 140, Chile US$ 125, Colombia US$ 100 y Brasil US$ 80. En tanto que, en estos diez meses de operación en Perú, entregó más de 19,000 paquetes.

Según los pronósticos de la IDC para América Latina, el comercio electrónico, compuesto por la distribución, venta, compra, marketing y suministro de información de productos o servicios a través de Internet, crecerá un 25.4 % en 2018.

Entre los productos más comprados en Perú está la ropa, por las ofertas de temporada y aquellos modelos que no llegaron a nuestro país. También destacan los lentes de sol o lectura, relojes, gadgets para gamers y todo tipo de insumos o accesorios de electrónica.

También los libros, herramientas, artículos para el hogar y juguetes.

En otro momento, Peralta explicó que TiendaMIA.com ofrece planes de fidelización para sus clientes.