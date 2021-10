El Perú ha logrado posicionarse como el séptimo país proveedor mundial de aceitunas de mesa, según informó el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam),

“Esta ubicación le permite a nuestro país estar entre los nueve principales abastecedores mundiales de este producto, es decir Egipto, Argentina, Marruecos, Grecia, Turquía, Italia y Albania, grupo que atiende al 64% de la demanda del mundo”, precisó el director ejecutivo del Idexcam, Carlos Posada.

Entre los mercados que acumulan esta importante demanda destacan Estados Unidos, cuya participación es del 23%, Brasil (17%), la Unión Europea (16%), Canadá (5%) y Australia (3%).

Precisamente este producto peruano llega a algunos de estos destinos. En el 2020 los envíos reportaron un valor de US$ 35.5 millones, representando un crecimiento ligero del 0.53% en relación al año 2019 (US$ 35.3 millones).

En tanto, entre enero y agosto del 2021, las exportaciones peruanas de aceitunas (preparadas o en conservas) sumaron US$ 19.05 millones, siendo su principal mercado Brasil, el cual tuvo el 58% de participación, con 8,003 toneladas valorizadas en US$ 11 millones. Le siguieron Estados Unidos, con el 19% de participación, con 1,298 toneladas por US$ 3.7 millones; y Chile, con el 10% de participación, con 2,147 toneladas por US$ 1.9 millones.

Con respecto a la producción nacional, se precisó que en el 2020 ascendió a 174,328 toneladas, cifra inferior a lo registrado en el 2019, cuando se reportó 190,986 toneladas, lo que representó un retroceso de 8.7%. No obstante, a julio de este año, la producción peruana de aceitunas ascendió a las 135,511 toneladas.

En ese mismo periodo, Tacna figura como una de las regiones con mayor producción con 105,473 toneladas; seguida de Arequipa, con 22,504 toneladas, y por Ica, con una producción de 5,685 toneladas.

“Si bien las exportaciones peruanas anuales de la aceituna preparada o conservada han mostrado una caída aun cuando la producción sería aparentemente suficiente para aumentar los valores y cantidades exportadas, la demanda de estos productos seguirá paulatinamente en aumento, por lo que consideramos que se debería aprovechar la oportunidad que el mercado internacional ofrece”, anotó Posada.