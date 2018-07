Perú requiere US$ 5,519 millones para impulsar el sector portuario al año 2040

Para dar el salto en competitividad en el sector marítimo y portuario de la región se requiere una inversión, tanto pública como privada, de US$ 55,000 millones en las próximas dos décadas, según el informe Análisis de inversiones portuarias en América Latina y el Caribe al horizonte 2040.

El informe fue realizado por CAF –banco de desarrollo de América Latina e incluye las inversiones necesarias para introducir una nueva capacidad portuaria de contenedores, mejorar la operación y el dragado de profundización en nodos portuarios en el corto y medio plazo, entre otros.

A nivel regional, la mitad de las inversiones identificadas en el mediano plazo, al año 2025, que en total ascienden a US$ 15,000 millones, está en los mercados portuarios de México (25%), Brasil (13%) y Panamá (12%).

Por su parte, Brasil y Argentina requieren planes de dragado ambiciosos que suponen la mayor parte de las inversiones previstas en ambos países.

En tanto, Colombia requeriría al 2025 una inversión de US$ 1.610 millones (10%), Argentina US$ 1.419 millones (9%), Chile US$ 1,399 millones (9%), mientras que Perú necesita US$ 1.237 millones (8%) y Ecuador US$ 922 millones (6%).

Asimismo, en el estudio de CAF se detalla que, en el largo plazo, las necesidades de inversión son superiores a US$ 50,000 millones para el año 2040. De nuevo, México (24%), Panamá (16%) y Brasil (13%) sobresalen.

En lo que respecta a oportunidades de inversión estimadas en nueva infraestructura portuaria para contenedores durante el período 2016-2040, en el cuarto lugar se ubica Perú pues requerirá unos US$ 5,519 millones (11%), seguido de Chile con US$ 5,109 millones (10%), Colombia US$ 4,840 millones (10%) y Ecuador US$ 2,728 millones (5%).

“La visión a 2040 del sector marítimo y portuario de América Latina y Caribe permite vislumbrar un contexto atractivo para los inversores, basándose en factores como el aumento esperado del PBI, la diversificación y tecnificación industrial, el fortalecimiento del sector servicios, la mejora de los corredores logísticos, entre otros”, dijo Rafael Farromeque, especialista senior de la Vicepresidencia de Infraestructura de CAF y autor del informe.

Indicó que esos factores, acompañados de una modernización portuaria, permitirán triplicar el tráfico actual y superar los 150 millones de TEUs (unidad de medida de capacidad del transporte marítimo), incrementando de 6 a 20 los puertos de más de 2 millones de TEUs.

“Eso permitirá atender buques de nueva generación a plena carga en los nodos principales, formar parte de las rutas marítimas troncales con conexiones directas a todos los mercados y desarrollar de manera masiva el tráfico de cabotaje y fluvial”, explicó.

Cerrar brechas



América Latina y El Caribe necesitarán cubrir una brecha entre la demanda y la capacidad de manipulación de contenedores ofertada en puertos de 113 millones de TEUs en el año 2040.

Dicha brecha a largo plazo se concentra principalmente en las subregiones marítimas de México (20%), Pacífico Sur (26%) y Centroamérica y Caribe (35%), siendo estas tres regiones además las primeras en superar el nivel de saturación recomendable (>80%) a partir de 2017.

“El reto es avanzar en la modernización del sistema portuario desde una perspectiva de red que englobe la totalidad del sistema portuario regional y ofrezca una visión a largo plazo. La modernización de la infraestructura portuaria deberá ir acompañada de un reforzamiento de los modelos de gobernanza, despliegue de infraestructura logística especializada, aseguramiento de la accesibilidad terrestre y la marítima, dado que estos aspectos todavía tienen un amplio margen de desarrollo en la mayoría de zonas portuarias”, anotó Farromeque.