Perú es el quinto país más atractivo de América Latina para invertir en energías renovables 

El Perú se mantuvo como el quinto país de América Latina más atractivo para invertir en energía renovable, de acuerdo con el último Índice de Atractivo de Energía Renovable por País 2019 (RECAI, por sus siglas en inglés), elaborado por la consultora EY Perú.



Con este resultado solo Argentina, Chile, Brasil y México superan a Perú a nivel regional, en tanto el ranking general es encabezado por China, seguido de Estados Unidos, Francia, India y Australia.



Beatriz De la Vega, socia líder de Energía de EY Perú, indicó que si bien en el 2018 se triplicó la inversión en proyectos que ingresaron al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) aun se tienen pocos incentivos para el uso o inversión en energías renovables.



"A nivel fiscal, el principal (incentivo) se encuentra enfocado al régimen de depreciación acelerada; faltaría revisar los aranceles a la importación de los equipos y piezas, así como otros incentivos y beneficios tributarios existentes en otros países vecinos para incentivar la inversión", dijo la ejecutiva.



Agregó que producto de esta falta de incentivos para las inversiones, aún no se ha logrado alcanzar la meta inicial del 5% de participación de energías renovables no convencionales en la matriz energética.



Generación eléctrica

Vega precisó que durante el año 2018 entraron en operación comercial once centrales de generación eléctrica con un total de potencia instalada de 519.54 MW, que representaron una inversión total de US$ 735.4 MM.



De este grupo, seis fueron centrales mini hidroeléctricas que inyectaron individualmente potencias no superiores a 20 MW y representaron en conjunto una inversión de US$ 173.8 MM; una central de biomasa con una potencia de 2.40 MW que representó una inversión de US$ 2.6 MM; una central eólica con una potencia de 132.30 MW que representó una inversión de US$ 165.8 MM; y dos centrales solares con una potencia conjunta de 184.48 MW que representaron una inversión total de US$ 217.4 MM.